На российской детской площадке нашли человеческий труп
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На российской детской площадке нашли человеческий труп

На российской детской площадке нашли человеческий трупВ Кургане на территории детской площадки нашли труп человека

В Курганской области на территории детской площадки нашли тело человека. Сообщение об этом появилось во вторник, 13 сентября, в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Курган. «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — говорится в посте.

К записи также прикреплен снимок очевидцев, на котором видно сотрудников правоохранительных органов, машину патрульно-постовой службы (ППС) и карету скорой помощи. Официальной информации о происшествии от следователей и прокуратуры пока не поступало.

Ранее в сентябре в Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля Peugeot около семи дней. О трупе сообщил знакомый погибшего.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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