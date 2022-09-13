На Украине рассказали о возможном конфликте между политическим и военным руководством
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На Украине рассказали о возможном конфликте между политическим и военным руководством

На Украине рассказали о возможном конфликте между политическим и военным руководством

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского надеются сместить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с поста, потому что он угрожает авторитету главы государства, пишет издание "Страна".

Положительная оценка в прессе действий генерал-полковника Александра Сырского во время наступления ВСУ на харьковском направлении может говорить о том, что политическое руководство Украины собирается противопоставить его фигуре Залужного. Таким образом окружение Зеленского рассчитывает снизить популярность Залужного в народе и нивелировать негодование населения в случае смещения военачальника, которого президент считает политическим конкурентом.


В прошлом месяце в украинских средствах массовой информации распространялись слухи о том, что Залужный может уйти в отставку и перейти на пост министра обороны. За этим решением стояло намерение отстранить его от непосредственного влияния на армию, потому что, согласно украинскому закону, глава минобороны должен быть гражданским лицом. То есть Залужному придется уволиться из армии в случае назначения в министерство.

Залужный, а также первый зампред оборонного комитета Верховной рады Михаил Забродский, написали в материале для "Укринформ", что ВСУ атаковали аэродром Саки. Даже немецкие СМИ предполагали, что Залужный может временно возглавить страну после смещения Зеленского недовольными его фигурой западными партнерами.

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По материалам: uposters.ru

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