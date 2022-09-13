"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР "Вираж"
Сегодня, 19:05 Вадим Карасев
Волонтеры "Народного фронта" продолжают помогать эвакуированным из Украины, которые разместились в пункте временного пребывания "Вираж" в Белгородской области.
На сегодня людям доставили 8 тонн гуманитарной помощи: воду, чай, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, детское питание, соки, медицинские изделия и лекарства.
В ПВР "Вираж" остаются более 600 человек из разных районов Харьковской области.
По материалам: uposters.ru