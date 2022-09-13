"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР "Вираж"

Вадим Карасев

Волонтеры "Народного фронта" продолжают помогать эвакуированным из Украины, которые разместились в пункте временного пребывания "Вираж" в Белгородской области.

На сегодня людям доставили 8 тонн гуманитарной помощи: воду, чай, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, детское питание, соки, медицинские изделия и лекарства.

В ПВР "Вираж" остаются более 600 человек из разных районов Харьковской области.