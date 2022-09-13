Названы страны ЕС, которые перестали пускать российских туристов
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Названы страны ЕС, которые перестали пускать российских туристов

Названы страны ЕС, которые перестали пускать российских туристов

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от граждан России документы на оформление туристических виз. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как утверждают представители организации, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр все  еще принимают документы от граждан РФ для туристических виз. Речь, однако, идет о национальной визе, не о шенгенской. В АТОР отметили, что процедура рассмотрения документов на шенген занимает до 4 недель.


Неделю назад страны Прибалтики достигли принципиальной договоренности об ограничении въезда для россиян через границу с РФ и Белоруссией. Литва, Латвия и Эстония сделают исключения для дальнобойщиков, дипломатов, а также россиян, переходящих через границу в связи с гуманитарными и семейными обстоятельствами.

После отказа Евросоюза от упрощенного визового режима с Россией сроки получения шенгена могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет более чем вдвое – с 35 евро до 80. Будет серьезно сокращена или полностью отменена выдача долгосрочных и многократных виз. Россияне смогут только получить шенген строго под даты поездки. Уже выданные визы остаются актуальны до окончания срока действия документа.

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По материалам: uposters.ru

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