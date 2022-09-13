Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
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Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности

Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности

В наше время нейросетью уже почти никого не удивишь. Об этих штуках слышали многие, а также видели результаты их деятельности. Эти удивительные программы умеют обрабатывать видео, вести беседу с человеком, искать материалы в интернете, писать музыку, распознавать объекты на фото, а ещё они способны рисовать. И делают они это не хуже настоящих художников.

Один из пользователей Фейсбука* Иван Ребиков решил протестировать недавно созданную нейросеть Midjourney. Он поручил ей создать образы персонажей трилогии «Властелин Колец» и использовать для этого их оригинальные описания, которые были даны в книгах Толкина. Новые герои получились довольно узнаваемыми. Однако нужно согласиться, что они мало чем сходны со своими киношными версиями.

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Midjourney — независимый и самофинансируемый проект. Работа программы обеспечивается за счёт алгоритмов, которые распознают речь и создают образы. Midjourney умеет понимать печатный текст и рисовать на его основе картинки. Любой желающий пользователь может воспользоваться возможностями нейросети. Ему достаточно дать ей описание на английском языке и направить его на обработку. Получившийся результат можно беспрепятственно скачать на компьютер.

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Повальная заинтересованность персонажами «Властелина Колец» не случайна. Второго сентября 2022 года состоялась премьера нового сериала «Властелин Колец: Кольца власти», снятого по мотивам произведений Толкина. Серии фильма будут выходить раз в неделю на платформе Amazon Prime Video. На данный момент зрители успели увидеть только 2 серии кинокартины.

Любопытно, но реакция фанатов на премьеру неоднозначна. Первые серии собрали много отрицательных отзывов и рецензий. Поклонники жалуются на то, что в фильме много штампов, нераскрытых сюжетных линий и плохая актёрская игра. Однако есть и те, кто встал на защиту новинки и не согласился с негативными отзывами.

Многих взволновали слухи об облике «нового» Саурона. По предположениям пользователей интернета он будет выглядеть следующим образом. Однако на данный момент официального подтверждения этому нет.

Возможно именно так будет выглядеть Саурон в сериале «Властелин Колец: Кольца власти»

Amazon Studios

Споры в сети появились после выхода первого трейлера. Вы можете посмотреть его самостоятельно и предположить, кем по сюжету является этот необычный герой.

Первый трейлер

Amazon Studios

Второй трейлер

Amazon Studios

Первый сезон «Властелин колец: Кольца власти» будет состоять из восьми эпизодов. В сериале покажут времена за тысячи лет до событий всем известной трилогии. Действие развернётся во времена Второй эпохи и расскажет о восхождении главного антагониста Саурона, выковке колец власти и последнем союзе людей и эльфов.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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