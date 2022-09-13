Неприхотливые домашние растения, которые растут в ванной комнате без света

Внести нотку живой природы в ванную комнату помогут несколько неприхотливых домашних растений, которым не нужен дневной свет. Они не только улучшат интерьер, но и будут радовать своим цветением.

Цветы, которые можно выращивать в ванной комнате

Маранта





Этот цветок имеет крупные мясистые листья и комфортно себя чувствует даже в полной темноте. Но при этом он нуждается в подкормке, удобрениях и обильном поливе.

Паучьи цветы

Это многолетнее растение, которому не нужен солнечный свет. Он больше любит полумрак, и при этом может цвести круглый год. Этот цветок является лучшим вариантом для ванной комнаты, у которой сохранилось окно, выходящее на кухню. Он может создавать привлекательные каскады вокруг оконной рамы.

Орхидея

Этот цветок может спокойно расти во влажном месте, поэтому для ванной комнаты он идеально подходит и станет хорошим украшением.

Декоративный горох





Растение не нуждается в солнечном свете, ему достаточно полоски, которая пробивается через дверную щель, и света от лампочки. Цветок совсем неприхотлив, ему не требуется большой горшок и много места свободного. Красиво будет смотреться в кашпо, подвешенном на стену.

Хлорофитум

Он прост в уходе и является лучшим растением, позволяющим очищать воздух от остатков бытовой химии. Именно поэтому его можно смело ставить в ванной комнате.

Аспидистра

Растение может вынести любые условия и при этом остаться свежим и красивым. Оно не нуждается в солнечном свете и может спокойно существовать много дней без полива. При этом ему не нужны никакие подкормки и удобрения. Для него самое главное — это наличие большого горшка.

Замия





Цветок отлично переносит полный мрак, поэтому прекрасно будет чувствовать себя в ванной комнате с повышенной влажностью. Важно только не ставить его рядом с батареей или обогревателем. Так же он не любит попадание прямого солнечного света.

Зеленая лилия

Красивый элегантный цветок отлично переносит отсутствие света и любит тень. Но при этом он может потерять свои ажурные полоски на листьях и они станут однотонными. Лучше ставить в ванной, куда хоть немного попадает дневной свет.

Замиокулькас

Это растение «неубиваемое». Ему не нужно много воды, оно неприхотливое. Оно прекрасно подходит для оформления не только жилых помещений, но и ванной комнаты, поскольку может развиваться даже при слабом освещении.

Хамедорея





Это растение словно создано для ванной, поскольку не переносит сквозняки, сухой воздух и яркий свет. Но ему необходим большой горшок, который не получится поставить в маленькой ванной комнате. Для него подойдет напольное кашпо, которое сделано из «дышащих» материалов.

Папоротник

Его можно ставить в ванной, где есть окно, выходящее в кухню. Растение можно размещать на стене. При этом оно является неприхотливым.

Сансевиерия

Растение хорошо переносит темноту и ему достаточно того света, который включается во время пользования ванной. Самое главное — это размещение его в большом кашпо.

Драконовое дерево





Цветок похож на пальму. Не требует к себе особого внимания, хорошо переносит любые темные места. Главным его отличием является насыщенный изумрудный цвет листьев.

Бамбук

Это растение очень быстро растет и хорошо впишется в интерьер ванной комнаты. Но ему все же необходим хоть какой-то источник света. Если есть сильное желание разместить его в ванной, то можно поставить дополнительные светильники.