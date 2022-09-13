Новый ремонт в квартире может оказаться смертельным

Эксперт рассказал, чем может обернуться новый ремонт. Материалы для ремонта представляют большую опасность для здоровья, если они не соответствуют ГОСТам и техническим регламентам, установленным в нашей стране. Токсичные добавки способны причинить реальный ущерб здоровью, если не лишить жизни, предупредила юрист Елена Кудерко. По словам эксперта, опасность представляют материалы, изготовляемые в России, а также их зарубежные аналоги. Производители по идее обязаны соблюдать все существующие нормативы, но такое, конечно, бывает не всегда. Угрозой являются токсины, формальдегид, диоксин, фенолы и иные вещества, которые могут выявиться во время экспертизы. «Нормы качества и безопасности строительных и отделочных материалов, мебели и комплектующих являются строго обязательными», — подчеркнула юрист. Она также добавила, что соответствие всем стандартам должно быть подтверждено документально, то есть на материалы можно запросить сертификаты соответствия и декларации. Рядовому покупателю, конечно, сложно проверить, на сколько безопасны предметы мебели из МДФ, ДСП, ПВХ, а также строительные материалы от гипсокартона и краски до линолеума и ламината. Однако при первом же требовании потребителя продавец обязан предоставить копию сертификата на каждую позицию из ассортимента. И не важно, где брать товар, на рынке или в строительном супермаркете, — правила едины для всех. Кудерко также объяснила, что некоторые отделочные материалы, например, краска, лак или шпатлевка, обязаны быть зарегистрированы. Так государство следит за соблюдением требований безопасности. Если продукция не представляет угрозы, на нее выдается свидетельство о госрегистрации, которое можно всегда можно спросить у продавца. Если доказано, что тот или иной стройматериал был произведен без соблюдения ГОСТа и регламентов, предприятие будет оштрафовано на 150-300 тысяч рублей. Но если в результате применения некачественной краски или обоев кто-то пострадал, глава компании будет привлечен уже к уголовной ответственности. Наказание зависит от размеров ущерба. Даже если вред оказался небольшим, покупатель может потребовать возмещение убытков, морального вреда и возврат стоимости, пишет агентство «Прайм». Ранее эксперты оценили рост цен на строительные материалы и ремонтные работы в России. По данным специалистов, стоимость переделки жилья увеличилась более, чем на треть. Теперь ремонт стал многим не по карману, и виновата в этом в том числе пандемия.