Официально: представили ремастер GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Вадим Карасев





С начала этого года ходили слухи о возможном выходе на приставках Xbox и в Game Pass обновленной версии GoldenEye 007. Сегодня это официально подтвердили.

Студия Rare представила трейлер, в котором подтвердила, что игра GoldenEye 007 скоро появится на приставках Xbox и в Game Pass. В анонсе говорится, что проект был «воссоздан для консолей Xbox», в нем будут представлены достижения, игра получит разрешение 4K и «плавную частоту кадров даже в локальной многопользовательской игре с разделенным экраном».

Дата релиза обновленной версии GoldenEye 007 пока не называется.

Watch this video on YouTube