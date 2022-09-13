Официально: представили ремастер GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
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Официально: представили ремастер GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Официально: представили ремастер GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass


С начала этого года ходили слухи о возможном выходе на приставках Xbox и в Game Pass обновленной версии GoldenEye 007. Сегодня это официально подтвердили.

Студия Rare представила трейлер, в котором подтвердила, что игра GoldenEye 007 скоро появится на приставках Xbox и в Game Pass. В анонсе говорится, что проект был «воссоздан для консолей Xbox», в нем будут представлены достижения, игра получит разрешение 4K и «плавную частоту кадров даже в локальной многопользовательской игре с разделенным экраном».

Дата релиза обновленной версии GoldenEye 007 пока не называется.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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