Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными плечами
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Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными плечами

Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными плечами
44-летняя телеведущая Оксана Федорова приняла участие в Екатерининском балу, для которого выбрала эффектный наряд. Как известно, «Мисс Вселенная – 2002» много времени уделяет благотворительности. У нее есть свой фонд, который создает и продвигает культурно-просветительские программы и проекты. Фонд Оксаны принял участие в ежегодном Екатерининском балу. Мероприятие прошло во дворце Царицынского дворцово-паркового ансамбля в Москве. Федорова появилась на балу в эффектном платье серого цвета. Длинный наряд с обнаженными плечами и высоким разрезом на подоле был украшен аппликацией из кружевных цветов. Образ завершили изящные лодочки жемчужного цвета.
«Традиционно, вот уже третий год, наш фонд участвует в Екатерининском балу в Царицыно. Это невероятно красивое действо. В этот раз потанцевать не удалось. Проводили лотерею, общались с гостями, любовались выступлениями. Спасибо за приглашение. Пусть традиции продолжаются!» — высказалась Оксана в своем блоге.
Поклонники Федоровой оценили ее впечатляющий образ и поблагодарили за организацию подобных мероприятий. «Королева бала!», «Оксаночка, я очень рада, что приняла участие в этом прекрасном мероприятии, приятно было, что твой благотворительный фонд приносит счастье людям, это очень ценно в наше время», «Королева, роскошная!», «Моя богиня красоты», «Ждём вас в Санкт Петербург на благотворительный Балтийский бал!» — высказались пользователи. Напомним, Федорова и ее супруг 11 лет в браке. Они воспитывает двоих детей: 10-летнего Федора и девятилетнюю Елизавету.
# Шоу-бизнес Федорова Оксана
По материалам: z-aya

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