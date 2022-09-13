Осенняя хандра: почему мы теряем мотивацию и как этого избежать

С наступлением осени энергетика и интеллектуальные способности начинают снижаться, при этом теряется мотивация и начинается хандра. Есть несколько причин, которые этому способствуют. Давайте попытаемся найти способы решения данной проблемы.

Причины потери мотивации и способы их устранения

Недостаток солнечного света

Это самая распространенная причина, по которой появляется осенняя хандра. Когда за окном солнечная погода, этого не происходит, но стоит только пойти дождю, сразу же появляются депрессивные мысли и теряется мотивация. В этот момент активно начинает вырабатываться гормон мелатонин, который вызывает сонливость. Когда человек ослабленный и уставший, то о мотивации не может идти и речи, она сразу же пропадает.





Чтобы решить данную проблему, необходимо как можно чаще бывать на солнце. Если за окном пасмурная погода, то в доме следует почаще включать свет, это позволит снизить выработку мелатонина, лишающего мотивации. Тогда человек сможет дольше работать и при этом не будет ощущать слабость.

Отсутствие желания гулять

Из-за плохой погоды у людей вовсе нет желания выходить на улицу. Нужно это исправлять и не оставаться дома в четырех стенах. Лучше одеться потеплее и выйти на прогулку. Осенний свежий воздух так же необходим, как и летний. Кислород помогает открывать чакры и придает мотивации. Мозг начинает работать лучше, а любые задачи легко воспринимаются.

Несмотря на непогоду за окном, осенью нужно тоже как можно чаще выходить на улицу, хотя бы на пять минут каждый час.

Стресс и переутомление

Чтобы летом иметь возможность отдохнуть, многие задачи и дела люди переносят на начало осени. В это же время дети идут в школу, из-за чего у многих меняется график, а это нередко выбивает из колеи и приводит к стрессу.





Чтобы решить данную задачу, необходимо перенести все серьезные задачи на конец лета, когда за окном солнечная и теплая погода. Взваливая на себя много задач, человек попросту перегорает, исчезает мотивация.

Большую роль оказывает еще и нарушенный режим дня. Когда дел накапливается слишком много, человек больше устает. Именно поэтому многие стараются лечь позже и встать раньше, чтобы успеть все сделать. Но осенью стоит уделить время отдыху и как следует высыпаться. Если же не соблюдать режим сна, то осенняя хандра будет еще долго преследовать.

Переутомление и большое количество дел приводят к потере внимания, из-за чего человек может зря распылять свою энергию и еще больше уставать.

Неуверенность

Неуверенность появляется в результате стресса и постоянного переутомления. Как только человек понимает, что он лишается сил, нужно сразу что-то делать. Чтобы и уверенность была, и мотивация росла, нужно больше общаться с оптимистичными и успешными людьми.

Правильное питание





Из-за того, что осенью у многих возникает стресс, его начинают заедать или же прибегают к вредным привычкам. В осеннее время большое внимание следует уделять правильному питанию, ведь оно поможет придать энергии и сил. Из-за неправильного питания могут страдать чакры, нарушаться биополе и портиться здоровье. Осенью важно добавлять в свой рацион больше энергетически ценных продуктов и постепенно удалять вредные.