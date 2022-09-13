Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»

Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки» и вернуться к политическому диалогу

Папа Римский Франциск призвал возродить «дух Хельсинки» и вернуться к политическому диалогу для создания более стабильного и спокойного мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми», — заявил понтифик, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане.

По его словам, Казахстану, как перекрестку важных геополитических узлов, отведена важная роль налаживании отношений и урегулировании конфликтов.

Папа Римский прибыл в Нур-Султан днем 13 сентября. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они провели «краткую беседу» в каминном зале президентского терминала, после чего направились в резиденцию главы республики.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за проблем с коленом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Жена разыграла мужа, позвонив ему на телефон
Жена разыграла мужа, позвонив ему на телефон
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР "Вираж"
"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР
Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке
Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке
Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все заполыхает»
Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все
9 сериалов сентября: история Екатерины Медичи, герои "Звездных войн" и новый "Властелин колец"
9 сериалов сентября: история Екатерины Медичи, герои "Звездных
На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав
На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав

Топ на сегодня

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине

Еще по теме

Папа Римский попросил о «даре мира для всего мира»
Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Папа Римский призвал к ненасильственному достижению мира
Папа Римский призвал Азербайджан и Армению достичь длительного мира