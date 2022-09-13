Пассия Шаляпина обхаяла его бывшую: «Цымбалюк-Романовская похожа на Шапокляк. Без слез не взглянешь»
Прохор Шаляпин совсем недавно представил всему миру новую девушку, которая уже успела поругаться с его бывшими. Сначала под каток попала Копенкина, теперь Цымбалюк-Романовская.
Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской был скоротечным, но ярким. Парочка вместе не вылезала из всевозможных ток-шоу и постоянно подогревала интерес к себе возможной свадьбой. Увы, отношения рассыпались в один им, хотя многие и предполагали: это был пиар-роман.
Нынешняя пассия Прохора, Ольга Сан, с явным недовольством говорит о Виталине. Так, возлюбленную Шаляпина возмущает, как пианистка могла делать замечания ее мужчине по поводу внешности.
Единственная бывшая Прохора, к которой она питает более-менее трепетные чувства, так это Татьяна Дэвис. Женщина-миллионерша, которая забрала Шаляпина к себе в США и хотела сделать королем, неожиданно скончалась. Музыкант ранее объяснял: с ней он был счастлив и хотел строить будущее, но судьбы распорядилась иначе.
«Многие говорят, что я к Татьяне плохо отношусь, ревную Прохора. Но ведь глупо ревновать к умершему человеку. Татьяна была очень привлекательной женщиной. Будь она жива, Прохор сейчас бы кайфовал где-нибудь в Лас-Вегасе. Но случилось так, как случилось. Сейчас мы вместе, и я чту память Татьяны», — объяснила Ольга.