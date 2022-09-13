Пассия Шаляпина обхаяла его бывшую: «Цымбалюк-Романовская похожа на Шапокляк. Без слез не взглянешь»

Прохор Шаляпин совсем недавно представил всему миру новую девушку, которая уже успела поругаться с его бывшими. Сначала под каток попала Копенкина, теперь Цымбалюк-Романовская.

Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской был скоротечным, но ярким. Парочка вместе не вылезала из всевозможных ток-шоу и постоянно подогревала интерес к себе возможной свадьбой. Увы, отношения рассыпались в один им, хотя многие и предполагали: это был пиар-роман.

Нынешняя пассия Прохора, Ольга Сан, с явным недовольством говорит о Виталине. Так, возлюбленную Шаляпина возмущает, как пианистка могла делать замечания ее мужчине по поводу внешности.

«Упрекала его в том, что он мог купить себе одежду на рынке. Но у всех ведь разные финансовые возможности. К тому же, и на Дубровке можно купить хорошие вещи, если у тебя есть чувство стиля и вкус. В то же время, не все могут красиво одеться в брендовом магазине. Если говорить о женщинах, то можно ведь просто надеть маленькое черное платье и быть королевой. А можно напялить на себя 25 шуб, повязаться дорогущим шарфом и это никак тебе не поможет. Это примерно, как у Виталины. Она мне напоминает Шапокляк. Без слез не взглянешь», — откровенно сказала Сан.

Единственная бывшая Прохора, к которой она питает более-менее трепетные чувства, так это Татьяна Дэвис. Женщина-миллионерша, которая забрала Шаляпина к себе в США и хотела сделать королем, неожиданно скончалась. Музыкант ранее объяснял: с ней он был счастлив и хотел строить будущее, но судьбы распорядилась иначе.

«Многие говорят, что я к Татьяне плохо отношусь, ревную Прохора. Но ведь глупо ревновать к умершему человеку. Татьяна была очень привлекательной женщиной. Будь она жива, Прохор сейчас бы кайфовал где-нибудь в Лас-Вегасе. Но случилось так, как случилось. Сейчас мы вместе, и я чту память Татьяны», — объяснила Ольга.