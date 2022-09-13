Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
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Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине

Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на УкраинеПатрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Запада УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и санкции в отношении Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он указал, что события вокруг Украины показывают, что страны Запада во главе с США стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которая в дальнейшем используется против мирных граждан.

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Уточняется, что Киев попросил 29 видов систем вооружений и боеприпасов, необходимых для «продолжения наступления в 2023 году».

7 сентября президент Владимир Путин пообещал, что Россия в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины до конца исполнит свой долг по защите республик Донбасса. По его словам, в ходе проведения спецоперации Россия укрепится изнутри и внешне.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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