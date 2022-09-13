Павел Прилучный избавился от Мирославы Карпович

Актер Павел Прилучный рвет связи с прошлым. Артист решил порвать все связи с Мирославой Карпович, с которой был очень близок после расставания с Агатой Муцениеце. Звезду «Папиных дочек» даже обвиняли в крахе брака артиста, утверждая, что она сошлась с коллегой еще до его развода, когда они вместе играли в спектакле «Косметика врага». Все два года, что Карпович обзывали разлучницей, Прилучный молчал и лишь после свадьбы с Зепюр Брутян признался, что никакого романа с Мирославой у него не было. Более того, он вознамерился окончательно распрощаться с актрисой, найдя ей замену в той самой антрепризе, которая их якобы свела. После довольно продолжительного перерыва постановку вновь планируют показаться зрителям. Уже объявлено, что 14 октября «Косметику врага» можно будет увидеть в Арзамасе, 16-го – в Нижнем Новгороде, а 5 декабря – в Краснодаре. Однако на гастроли вместе с Прилучным Карпович не поедет, но еще не известно, кто займет ее место.Как сообщил режиссер спектакля Александр Баршак, пока речь идет не об увольнении Мирославы, а лишь о создании второго состава актеров. По его словам, такое практиковалось в постановке и раньше, но примеров спектаклей, в которых Павел играл бы страстные сцены с другой актрисой, не нашлось. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы появился второй состав. Мира и раньше так работала — с заменами. А вот у главного героя, которого играет Прилучный, «сменщика» не планируется», — уточнил он в беседе со StarHit. Напомним, история с Карпович с точностью повторяет то, что в свое время произошло с Муцениеце. Стоило актрисе развестись с Прилучным, как ее сразу же убрали из двух их совместных проектов — спектакля «Авантюристы поневоле» и сериала «В клетке».