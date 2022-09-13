Петр Красилов не общался с сыном десять лет
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Петр Красилов не общался с сыном десять лет

Петр Красилов не общался с сыном десять лет
Актер Петр Красилов забросил своего сына и не интересовался его судьбой. У звезды «Бедной Насти» Петра Красилова двое детей, и с ними обоими актер видится очень редко. Однако если с 14-летней дочерью Александрой артист разлучен по стечению обстоятельств (девочка вместе с мамой Ириной Шебеко переехала в США после развода родителей), то со своим старшим сыном Иваном от Натальи Селивановой Красилов не общается сознательно. Актриса вместе с 20-летним отпрыском появилась в студии программы «Звезды сошлись» и поведала публике, что не связывалась с бывшим гражданским мужем уже десять лет и не получала от него алименты. А Иван рос, почти не зная отца, но уверяет, что не таит на него обиды. «С восьми-девяти лет помню папу. Приходил на день рождения меня поздравлять. Я всегда думал, что он занят все время, даже особо не интересовался им. Занимался собой. Я был жизнерадостным ребенком. Мне хватало того, что он появляется. Бабушка рассказывала истории об отце. Я был у него дома, ходил на спектакли. Три раза был у отца дома», — рассказал сын Красилова.
Однако некоторое время назад Селиванова все же решила, что актер должен хоть как-то участвовать в воспитании ребенка, и потребовала от него алименты. Наталью в этом вопросе поддержала мама Петра, поддерживающая контакт и с бывшей невесткой, и с внуком. «Я через нее каким-то образом заключила договор с адвокатом об алиментах. Сумма была мизерная — 10 тысяч рублей», — уточнила актриса. Сейчас Ивану уже не нужна финансовая поддержка отца. Молодой человек учится на юридическом факультете и подрабатывает официантом. Актерская профессия его не прельщает – он мечтает стать поваром, поэтому подумывает о смене вуза.
# Шоу-бизнес Красилов Петр
По материалам: z-aya

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