"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу "Голос 60+"
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"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу "Голос 60+"

"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу "Голос 60+"

Вчера на Первом канале состоялся показ очередного выпуска музыкального шоу "Голос 60+". В пятом сезоне ведущим оказался уже не Дмитрий Нагиев, а Лариса Гузеева. Естественно, что их тут же начали сравнивать.

Многим показалось, что бывшая ведущая закрывшегося шоу "Давай поженимся!" не справляется с новыми обязанностями. "Я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет", — ранее предсказывала эту ситуацию Лариса.


Актер Станислав Садальский ранее уже высмеивал Цискаридзе за проваленные рейтинги шоу "Сегодня вечером", а теперь прошелся и по Гузеевой, раскритиковав ее поведение.

Один из аутсайдеров песенного конкурса спросил: "Почему меня по блату не пропустили? Почему не повернули кресла?" Плохо ведущая конкурс Лариса решила поддержать аутсайдера и закидала его комплиментами: "А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!" Могу моей любимой актрисе ответить в пандан: "Гузеева, зачем тебе »Голос«? Ты такая яркая, такая запоминающаяся!" Ну нельзя быть такой всеядной.

К слову, в передаче "Давай поженимся" она такой "всеядной не была". На пару с Розой Сябитовой они регулярно нелестно высказывались в адрес участников шоу, за что получали много критики. "В шоу постоянно унижали гостей, выставляя их идиотами и дебилами", — писал об их дуэте блогер Гоген Солнцев.


Гузеева призналась, что боится увольнения

Боевой настрой Ларисы уже успел смениться пессимизмом. Женщина считает, что плохо справляется со своими задачами и боится увольнения. 

Куда бы меня ни приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила, что меня разоблачат и скажут: "Иди отсюда — мы ошиблись!"

По словам ведущей, у Дмитрия Нагиева все получалось "с легкостью, виртуозно и талантливо", а ей далеко до такого уровня, и она чувствует страх и сомнения.

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По материалам: uposters.ru

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