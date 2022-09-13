"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу "Голос 60+"
Вчера на Первом канале состоялся показ очередного выпуска музыкального шоу "Голос 60+". В пятом сезоне ведущим оказался уже не Дмитрий Нагиев, а Лариса Гузеева. Естественно, что их тут же начали сравнивать.
Многим показалось, что бывшая ведущая закрывшегося шоу "Давай поженимся!" не справляется с новыми обязанностями. "Я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет", — ранее предсказывала эту ситуацию Лариса.
Актер Станислав Садальский ранее уже высмеивал Цискаридзе за проваленные рейтинги шоу "Сегодня вечером", а теперь прошелся и по Гузеевой, раскритиковав ее поведение.
К слову, в передаче "Давай поженимся" она такой "всеядной не была". На пару с Розой Сябитовой они регулярно нелестно высказывались в адрес участников шоу, за что получали много критики. "В шоу постоянно унижали гостей, выставляя их идиотами и дебилами", — писал об их дуэте блогер Гоген Солнцев.
Гузеева призналась, что боится увольнения
Боевой настрой Ларисы уже успел смениться пессимизмом. Женщина считает, что плохо справляется со своими задачами и боится увольнения.
По словам ведущей, у Дмитрия Нагиева все получалось "с легкостью, виртуозно и талантливо", а ей далеко до такого уровня, и она чувствует страх и сомнения.