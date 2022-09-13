Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще не на финальной стадии разработки
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Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще не на финальной стадии разработки

Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще не на финальной стадии разработки


В этом году на Xbox & Bethesda Showcas компания Microsoft обозначила релизное окно новой части Forza Motorsport, которая должна стать революционной в жанре гоночных симуляторов. Новый проект заявили к выходу весной 2023 года, не указав точную дату. До названного окна релиза остается менее чем полгода, при этом игра еще не перешла в финальную стадию разработки.

Генеральный менеджер Forza Motorsport Дэн Гринуолт и креативный директор Крис Эсаки  в рамках прошедшего ежемесячного стрима о будущем Forza указали, что игра Forza Motorsport еще не в финальной стадии разработки:

Как правило, команды проходят четыре этапа. У них есть фаза концепции, когда вы вспыхиваете — много новых идей, больше, чем вы когда-либо могли воплотить. В 10, 20 раз больше, чем игра, которую вы когда-либо могли создать. И в этом случае с Forza Motorsport мы переосмыслили практически все. […] Подготовка к производству — это второй этап. На этапе пре-продакшена вы на самом деле настраиваетесь, делаете прототипы. Вы думаете: «Хорошо ли это?» Вы стараетесь не находиться на данном этапе слишком долго, но это важный этап. Следующий этап, на котором мы сейчас находимся, — это производство. В производстве вы опускаете голову и работаете над созданием проекта.

И затем последний этап, который начнется в следующем году, — это полировка. И полировка действительно критична. Если у вас есть масштабная игра, такая как [Forza] Motorsport, и множество новых систем, которые вы переосмысливаете, у вас есть много возможностей для полировки. И это занимает много времени. Сейчас мы находимся в процессе производства, и где-то в следующем году мы перейдем к этапу полировки.

Напомним, после Xbox & Bethesda Showcase было заявлено, что все показанные на шоу игры выйдут до 31 июня 2023 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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