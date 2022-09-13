Полезные свойства музыки для нашего мозга и тела
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Полезные свойства музыки для нашего мозга и тела

Музыка — это искусство, развлечение, удовольствие, медитация и лекарство для души и тела. Все культуры и люди имеют универсальное объяснение этому слову. Однако слишком громкая или резкая музыка отвлекает и не приносит пользы, поскольку привлекает внимание.

Полезные свойства музыки для нашего мозга и тела

Шум и дисгармония вызывают болезни. Сегодня многие исследования направлены на целительное воздействие музыки на человека. Влияние звука на белки позволяет по-новому взглянуть на здоровье людей. Песни про любовь теперь уже не рассматриваются, как простое развлечение.

Исторические справки о пользе музыки

Сегодня музыка — это просто звуковое удовольствие, но раньше она считалась могущественной силой. Древние люди считали это формой общения, воздействующей на эмоции без слов и мыслей. Например, Платон, Цицерон и Сенека хотели, чтобы государство запретило определенную вредную музыку, которая может повлиять на поведение общества.

Такие философы, как Конфуций, Пифагор, Демокрит, Аристотель и Гален, считали, что музыка оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье человека. В традиционной индийской и китайской медицине упоминается, что определенные инструменты/звуки приносят пользу определенным органам.

Почему музыка полезна для мозга

Как и некоторые другие виды деятельности, музыка требует использования всего мозга. Это в свою очередь улучшает память, внимание, физическую координацию и умственное развитие. Классическая музыка стимулирует регенерацию клеток головного мозга.

Определенная музыка улучшает настроение и мотивацию. Сегодня наряду с дорогостоящими лекарствами результаты в лечении аутизма, слабоумия, болезни Альцгеймера, хронической боли, эмоциональных травм и депрессии приносят песни про маму и не только. Музыка уменьшает тревогу, гнев, стресс и разочарование.

Музыка влияет на уровень кортизола

Надпочечники секретируют гормоны стресса кортизол и адреналина в ответ на адренокортикотропный гормон или АКТГ. АКТГ, состоящий из 39 аминокислот, является основной стимуляцией выработки кортизола надпочечниками. Он синтезируется гипофизом в гипоталамусе головного мозга в ответ на высвобождение кортикотропин-рилизинг-гормона.

Интенсивные упражнения плюс энергичная музыка в быстром темпе повышают уровень кортизола, в то время как медленная, тихая, спокойная и классическая музыка делает обратное. Люди, скорее всего, реагируют на музыку, которая им нравится, а не на определенные частоты, не зная, какая музыка повышает или снижает уровень кортизола.

Уровни кортизола в крови у тех, кому предстоит операция, снижаются на 50 % благодаря успокаивающей музыке, выбранной совместно пациентом и музыкальным терапевтом. Музыка помогает бегунам повышать уровень кортизола. Мелодии духовых оркестров до и во время игр разжигают страсти игроков и зрителей. Длительное воздействие быстрой музыки, такой как рок или хэви-метал, может вызвать привыкание к высоким уровням кортизола.

# Женское

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