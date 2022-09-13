Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox
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Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox

Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox


На прошлой неделе Microsoft начала обновлять главный экран Xbox, объявив об этом публично и выпустив первую пробную версию для инсайдеров уровня Alpha Skip-Ahead. На данный момент, в обновленном интерфейсе от команды Xbox не особо много изменений, его точно нельзя назвать революционным — работу этого интерфейса можно посмотреть здесь.

Игроки предлагают свои идеи, как может выглядеть новый интерфейс Xbox. Смелый концепт с действительно заметными изменениями представил сегодня пользователь Reddit под ником banana0ne_96. Концепт главного экрана выглядит действительно потрясающе, что отметили и комментаторы на Reddit. Многие отмечают, что действительно хотели бы видеть детали игровой статистики прямо на домашнем экране консоли, как это представлено в концепте — его можно видеть ниже.


Напомним, ранее мы показывали другой концепт домашнего экрана Xbox, который можно посмотреть здесь.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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