Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox

Вадим Карасев





На прошлой неделе Microsoft начала обновлять главный экран Xbox, объявив об этом публично и выпустив первую пробную версию для инсайдеров уровня Alpha Skip-Ahead. На данный момент, в обновленном интерфейсе от команды Xbox не особо много изменений, его точно нельзя назвать революционным — работу этого интерфейса можно посмотреть здесь.

Игроки предлагают свои идеи, как может выглядеть новый интерфейс Xbox. Смелый концепт с действительно заметными изменениями представил сегодня пользователь Reddit под ником banana0ne_96. Концепт главного экрана выглядит действительно потрясающе, что отметили и комментаторы на Reddit. Многие отмечают, что действительно хотели бы видеть детали игровой статистики прямо на домашнем экране консоли, как это представлено в концепте — его можно видеть ниже.





Напомним, ранее мы показывали другой концепт домашнего экрана Xbox, который можно посмотреть здесь.