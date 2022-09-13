Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена

Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена

Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложенаBreaking Defense: Эрдоган не готов на новый заход в приобретении российских «четырехсоток»

Поставка Турции второго полка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, о которой в августе объявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, может быть отложена на долгий срок. Об этом заявили турецкие официальные лица в разговоре с Breaking Defense.

По их мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов на новый заход в приобретении «четырехсоток», пока его страна переживает экономический кризис. На данный момент в Анкаре никто не хочет поднимать этот вопрос.

Таким образом, Турции пока сохраняет неопределенность в дискуссии о военно-техническом сотрудничестве с Россией, несмотря на уверенные заявления российской стороны.

Как сообщает издание, Анкара боится дезавуировать свой запрос к Вашингтону на обновление ее авиапарка истребителей F-16 и попасть под новые ограничения. Так, по этим сведениям, американские чиновники открыто дали понять своим турецким коллегам, что передача очередного полка Анкаре приведет к активации более серьезных ограничительных мер на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), чем предыдущие.

Ранее стала известна главная тема переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящей встрече в Самарканде.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Разработчики Zcash раскритиковали решение Huobi о делистинге анонимных криптовалют
Разработчики Zcash раскритиковали решение Huobi о делистинге
Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России
Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России
Осенняя хандра: почему мы теряем мотивацию и как этого избежать
Осенняя хандра: почему мы теряем мотивацию и как этого избежать
Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена
Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена
Забавные картинки, шутки и мемы для автолюбителей (16 фото)
Забавные картинки, шутки и мемы для автолюбителей (16 фото)
В почвах Вьетнама открыты шесть новых видов диатомовых водорослей
В почвах Вьетнама открыты шесть новых видов диатомовых водорослей
Приревновал по пьяни: мать годовалой малышки, которую отец чуть не скинул с 13 этажа, о трагедии
Приревновал по пьяни: мать годовалой малышки, которую отец чуть не
Сегодня 2 игры присоединились к подписке Game Pass
Сегодня 2 игры присоединились к подписке Game Pass
"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу "Голос 60+"
"Плохо ведущая Лариса": Гузееву обвинили в провале на шоу
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Где черпать силы Знакам Зодиака
Где черпать силы Знакам Зодиака
Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке
Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке

Топ на сегодня

Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Мотивационные слова для тех, кто хочет начать действовать и менять свою жизнь
Мотивационные слова для тех, кто хочет начать действовать и менять
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Тянем-потянем, вытянуть не можем

Еще по теме

Россия подтвердила переговоры с Турцией о поставках С-400
На протяжении недели закончится работа, связанная с поставками С-400 в Турцию
Турция купила у России С-400
Премьер Турции объяснил, почему российские С-400 предпочли западным аналогам