Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
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Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах

Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатахПостпредство при ООН: из-за визовой политики США 34 дипломата не могут выехать в РоссиюСюжетВизы в Европу:

Из-за визовой политики США 34 дипломата постоянного представительства России при Организации объединенных наций (ООН) не могут выехать на родину. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства при ООН Сергей Леонидченко, передает РИА Новости.

Он добавил, что с этой же проблемой столкнулись также 43 члена семей дипломатов. Все они ожидают продления виз, подчеркнул Леонидченко. «Средний срок — пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям», — отметил он.

Кроме того, по словам Леонидченко, сложности с визами также испытывают россияне, которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН. Он выразил надежду, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш будет проявлять более активную позицию по защите прав собственных сотрудников.

Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на Генассамблею ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей России пока не получил визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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