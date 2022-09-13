Представители каких знаков зодиака не живут дольше 60 лет и с чем это связано

Продолжительность жизни каждого человека во многом зависит от знака зодиака, под которым он родился. Выделяют пять представителей зодиакального круга, которые не живут дольше 60 лет.

Какие знаки зодиака не проживут дольше 60 лет

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как показывает статистика, мужчины-Рыбы могут дожить до 60 лет, а женщины — до 70. При всем этом, представители знака часто страдают от тяжелых недугов. У них могут появиться проблемы с органами дыхания, суставами, сердцем. Кроме того, они могут жаловаться на частую одышку и скачки артериального давления. Из-за этого многим не удается дожить даже до 60 лет. Стать долгожителем сможет лишь тот, кто будет всю свою жизнь следить за состоянием здоровья.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Мужчины-Стрельцы могут дожить до 69 лет, а женщины — до 73. Но, как показывает статистика, часто они уходят из жизни намного раньше. Причиной этому могут быть проблемы со здоровьем и ослабленный иммунитет. Люди этого знака больше других подвержены болезням опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистым заболеваниям. Большой вред их жизни наносят и постоянные риски. Они любят ввязываться в разные авантюры, при этом вовсе не ценят свое здоровье.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мужчины этого знака могут жить до 63 лет, а женщины — до 62. Причиной их более раннего ухода из жизни является чрезмерная эмоциональность. Отрицательные и негативные эмоции отбирают у них жизненную силу и энергию. Все это приводит к появлению психосоматических недугов. Для продления жизни Скорпионам необходимо следить за здоровьем и усмирить свой темперамент. Важно придерживаться правильного питания и заниматься спортом с раннего возраста, чтобы потом не страдать от каких-либо недугов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В среднем представители этого знака зодиака живут до 63 лет. Но очень часто они не доживают до этого возраста и причиной тому является их вредная привычка — подавлять негативные эмоции, вместо того чтобы рассказать о них. Кроме того, они никогда не пойдут к врачу и не проведут медицинское обследование. Они могут терпеть боль до последнего, но к врачу не обратятся. Прожить дольше им поможет бережное отношение к своему здоровью, а также своевременное прохождение диспансеризации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут прожить до 74 лет. Здоровье у них в порядке, но чаще всего они сами все портят. Все дело в том, что представители этого знака любят вкусно поесть, но при этом чаще всего покупают нездоровую пищу. Вместо утренней пробежки они предпочитают ничего не делать, а просто лежать на диване. Кроме всего прочего, представители знака любят заниматься самолечением, чем еще больше ухудшают свое состояние здоровья. Все это не позволяет им жить дольше указанного возраста.