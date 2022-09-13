Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его семье
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Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его семье

Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его семье
Младший сын принцессы Дианы и внук королевы, принц Гарри женился на разведенной американской актрисе Меган Маркл, и Елизавете II приняла ее. Британский принц Гарри опубликовал накануне обращении к Елизавете II и поблагодарил ее за все теплые моменты, проведенные вместе. «Бабуля, хотя это последнее расставание принесло нам великую печаль, я всегда буду благодарен тебе за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний до первой встречи с тобой в качестве моего главнокомандующего, до твоей первой встречи с моей дорогой женой и до того момента, когда ты обняла своих любимых правнуков», — говорится в заявлении герцога Сассексского.
Гарри признался, что ему уже не хватает его бабушки, как, впрочем, и всему миру. В завершении своего письма он поблагодарил ее за три вещи: «Спасибо за твою приверженность служению. Спасибо за совет, который ты дала. Спасибо за твою заразительную улыбку». Принц добавил, что они улыбаются, зная, что она теперь воссоединилась с «дедушкой» (имеется в виду принц Филипп, чья жизнь оборвалась в прошлом году), и оба будут покоиться с миром. Сегодня гроб с телом королевы  доставили в Лондон, где все желающие смогут проститься с Ее Величеством. Доступ к гробу будет открыт на протяжении четырех дней. Похоронят Елизавету II 19 сентября.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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