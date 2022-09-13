Приревновал по пьяни: мать годовалой малышки, которую отец чуть не скинул с 13 этажа, о трагедии
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Приревновал по пьяни: мать годовалой малышки, которую отец чуть не скинул с 13 этажа, о трагедии

Приревновал по пьяни: мать годовалой малышки, которую отец чуть не скинул с 13 этажа, о трагедии

Вчера 27-летний житель восточного района столицы Павел Котелевский буквально сошел с ума: в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал скинуть годовалую дочь с балкона 13 этажа. К счастью, трагедии удалось избежать.


Один из сотрудников полиции проник в квартиру дебошира и смог усмирить его. Малышке, которая оказалась в заложниках у родного отца, сейчас ничего не угрожает. Врачи не нашли у нее каких-либо травм. Следователи уже допросили мать ребенка.

Женщина рассказала, что супруг часто выпивал, а инцидент произошел из-за ревности с его стороны.

«Я пошла в молочную кухню, позвонила ему, говорю, мол тут закрыто, пойду в другую. Он мне не поверил, придумал что-то. Начал спрашивать, с кем я. Я звонила ему, он орал, как-будто чем-то махал. Белая горячка у него началась. Потом сказал, что все, сейчас сбросится с дочкой, мол, давай, Саша пока. Спасибо большое сотрудникам полиции! Очень благодарна!» — призналась мать на допросе.

Что касается горе-отца, то он задержан, а полицейских, участвовавших в спасении девочки, хотят наградить.

«Сегодня днем наряд полиции прибыл к дому на Городецкой улице Москвы, где вооруженный ножом и молотком мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона 13 этажа. Рискуя жизнью, Николай Коновалов перелез на балкон, проник в квартиру и обезвредил злоумышленника. В это же время Юрий Ходацкий вместе с сотрудниками МЧС России по г. Москве взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев. В результате происшествия она не пострадала. В настоящее время задержанный мужчина доставлен в отдел полиции. Ребенок передан матери», — сообщила вчера представитель МВД России Ирина Волк.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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