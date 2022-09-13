Продажу Twitter Маску одобрили
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Продажу Twitter Маску одобрили

Продажу Twitter Маску одобрилиАкционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску

Акционеры компании Twitter одобрили продажу соцсети предпринимателю и основателю Tesla Илону Маску за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBC.

Ранее о том, что акционеры поддержат продажу со ссылкой на источники сообщал The Wall Street Journal. По данным газеты, число выступающих за продажу Twitter Илону Маску значительно превышает число тех, кто сделку не поддерживает.

В начале июля Маск отказался покупать Twitter за 44 миллиарда долларов. Это случилось после того, как бизнесмен понял невозможность установить число фальшивых пользователей социальной сети. В компании тогда объявили, что заставят Маска завершить сделку через суд.

Позднее Маск нашел еще одну причину, чтобы не покупать Twitter. Новым поводом для разрыва сделки стала выплата Twitter компенсации в размере 7,75 миллиона долларов экс-начальнику безопасности компании Пейтеру Затко. Адвокаты предпринимателя заявили, что соцсеть не была вправе выплачивать такие суммы, не заручившись согласием Маска. Тем самым, Twitter нарушил условия.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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