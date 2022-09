Разработчики Zcash раскритиковали решение Huobi о делистинге анонимных криптовалют

Стоящая за разработкой криптовалюты Zcash компания Electric Coin Company (ECC) раскритиковала решение биржи Huobi о делистинге семи анонимных криптовалют.

Today it was announced that Huobi Global delisted $ZEC, along with other currencies.



ECC is disappointed with this decision, but will continue its work to ensure that everyone has access to ZEC, a fair and open currency. — Electric Coin Co. (@ElectricCoinCo) September 12, 2022

«ECC разочарована этим решением, но продолжит свою работу, чтобы обеспечить доступ каждому к ZEC — честной и открытой криптовалюте», — заявили представители организации.

Представители компании подчеркнули, что изучают решение Huobi и готовы к диалогу с торговой площадкой. По их мнению, Zcash «полностью совместима с глобальными стандартами AML/CFT.

We are monitoring Huobi Global’s decision closely and welcome conversations with them.



In the unlikely event Huobi Global’s decision results in any regulatory misperceptions, we will address and highlight that Zcash is fully compatible with global AML/CFT standards. — Electric Coin Co. (@ElectricCoinCo) September 12, 2022

По наблюдениям представителей ECC, некоторые СМИ написали, что использование ZEC незаконно в ряде стран.

Finally, some media reports have incorrectly stated that the use of ZEC is “outlawed” in certain countries. There are no regulations that prohibit people, in any jurisdiction, from using ZEC. — Electric Coin Co. (@ElectricCoinCo) September 12, 2022

«Нет никаких правил, запрещающих людям в любой юрисдикции использовать Zcash», — написали разработчики.

Вице-президент по развитию ЕСС Джош Свихарт подчеркнул, что нет такого понятия, как «конфиденциальная монета».

There is no such thing as a "privacy coin" or AEC. Every coin provides some level of privacy, including Bitcoin. This is likely a failure by @HuobiGlobal to understand how crypto works, overreach buy a misinformed regulator, or both. Privacy isn’t binary. https://t.co/AlZwaWJ41c — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) September 12, 2022

«Каждая монета, включая биткоин, обеспечивает определенный уровень приватности. Скорее всего, в Huobi не разобрались, как работает криптовалюта», — написал представитель компании.

There are rumors that S. Korea pressured Huobi to delist. Based on prior actions, this is plausible. The government in S. Korea has been concerned about money laundering and capital controls, however... https://t.co/QEj6klKGgM — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) September 12, 2022

«Ходят слухи, что Южная Корея надавила на Huobi с целью делистинга. Учитывая предыдущие действия [регуляторов страны], это правдоподобно. Правительство Южной Кореи обеспокоено проблемой отмывания денег и вопросами контроля над движением капитала», — добавил Свихарт.

По его мнению, действия Huobi выглядят как низкопоклонничество перед регуляторами в ущерб интересам пользователей.

Make no mistake, many exchanges do not care about the freedom crypto has the power to unlock. They are simply casinos, looking after their own bottom line, existing only to maximize transaction volume in order to generate fees. — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) September 12, 2022

«Многим биржам неинтересны свободы, которые криптовалюта способна разблокировать. Это просто казино, заботящиеся о своей прибыли. Они существуют для максимизации объема транзакций и получения дохода от комиссий», — подчеркнул Свихарт.

Напоследок он сравнил действия Huobi с решением американской биржи Coinbase, поддержавшей иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash.

Consider the actions taken by @coinbase last week vs. the actions taken by @HuobiGlobal today.

You have a choice on which services to use, and which to abandon. Choose wisely. https://t.co/kHydW2DtS4 — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) September 12, 2022

«У вас есть выбор, какие сервисы использовать, а от каких отказаться. Выбирайте с умом», — дал напутствие менеджер ECC.

Напомним, в июне разработчики Zcash активировали обновление Network Upgrade 5. Оно включает запуск защищенного платежного протокола Orchard, использующего систему проверки Halo на базе доказательств с нулевым разглашением.