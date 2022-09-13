Регина Тодоренко шокировала серьезной болезнью сына

Ведущая Регина Тодоренко обнаружила заболевание у старшего сына Майкла. Телеведущая очень ответственно подходит к теме воспитания детей. По любой возникшей проблеме она консультируется с психологом, который подсказывает ей, какое грамотное решение надо принять в той или иной ситуации. Недавно Тодоренко обнаружила, что её старший сын Майкл начал отказываться от объятий. Ведущая решила, что это просто особенность данного возраста ребенка или попытки отстаивания личных границ, но на всякий случай решила посоветоваться с врачом. Психолог обнаружил, что у ребенка телезвезды признаки тактильной гиперчувствительности. Эта особенность провоцирует резкие перепады настроения и боязнь прикосновений. Часто это действительно бывает возрастным явлением и не требует какого-то специального лечения.«Оказалось, что многие детки в определенном возрасте переживают тактильную гиперчувствительность. Они просто по-другому чувствуют, и им неприятны внезапные поглаживания без предупреждения. Видимо, все чуть острее и ярче. Теперь нам стало понятно, почему Майкл такой эмоциональный», — рассказала Тодоренко. Не исключено, кстати, что на настроении Майкла может еще также сказываться стресс, связанный с появлением в семье еще одного ребенка. В июле этого года ведущая родила второго сына, которому дали имя Мир. Кстати, Регина разрешила своему старшему сыну присутствовать на родах. За это её критиковали некоторые эксперты, считающие, что ребенку этот процесс мог нанести глубокую травму. Напомним, что Тодоренко родила второго ребенка не в России. На последних сроках беременности она улетела с мужем Владом Топаловым сначала на Бали, а потом в Канаду. Кстати, муж ведущей тоже присутствовал при рождении второго сына.