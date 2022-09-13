Регионам хотят дать право регулировать морские перевозки граждан
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Регионам хотят дать право регулировать морские перевозки граждан

Регионам хотят дать право регулировать морские перевозки граждан

К полномочиям органов власти субъектов РФ хотят отнести организацию перевозок пассажиров не только речным, но и морским транспортом в межмуниципальном сообщении. То есть, на пригородных и междугородных маршрутах.

Такой законопроект сенаторов Андрея Кутепова, Екатерины Алтабаевой и Людмилы Талабаевой планируют рассмотреть 13 сентября на заседании Комитета Госдумы  по региональной политике  и  местному  самоуправлению.

В связи со вступлением в силу положений нового закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах» с января 2023 года прежние нормы о транспортном обслуживании населения водным транспортом в межмуниципальном сообщении утратят свою силу, напомнили авторы.

Формулировки нового закона исключают возможность органов власти субъектов организовывать транспортное обслуживание населения морским транспортом, отмечают авторы. В новых положениях речь идет только о «внутреннем водном транспорте», под которым понимаются речные суда.

«Между тем в России есть субъекты, для населения которых пассажирские перевозки по морским судоходным маршрутам вдоль побережья имеют большое значение», — отмечается в пояснении к документу. Такие перевозки обеспечивают транспортную связанность муниципальных образований в таких, например, субъектах Российской Федерации как Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский края, Республика Крым, Калининградская область, Республика Карелия, Мурманская область, город федерального значения Севастополь и другие, отмечают авторы.

В связи с этим, в законе предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочием по организации транспортного обслуживания населения водным транспортном  в межмуниципальном сообщении в границах региона. Такая формулировка  необходима еще и потому что перевозки в границах муниципальных образований организовывают органы местного самоуправления, отмечают авторы. Поэтому важно прописать, что речь идет именно о межмуниципальном сообщении, полагают сенаторы.

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По материалам: pnp.ru

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