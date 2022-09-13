Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам

Вадим Карасев

Россия призвала Гутерриша начать арбитраж из-за невыдачи виз США делегации из РФ

Россия призывает генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша начать арбитраж из-за систематического нарушения США своих международно-правовых обязательств. Об этом заявил глава правовой референтуры, старший советник российской дипмиссии Сергей Леонидченко, передает ТАСС.

Он напомнил, что Соединенные Штаты являются государством пребывания штаб-квартиры ООН. Леонидченко отметил, что делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Сложившуюся ситуацию он назвал беспрецедентной. В связи с этим он усомнился, что Вашингтон намерен исправлять ситуацию не только «в разумные и ограниченные сроки», но и «в принципе».

«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом», — подчеркнул дипломат. Единственным вариантом реального решения проблемы Леонидченко назвал запуск процедуры арбитража.

Ранее глава правовой референтуры постпредства при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что из-за визовой политики США 34 дипломата постоянного представительства России при ООН и 43 члена их семей не могут выехать на родину.

Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на Генассамблею ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова.