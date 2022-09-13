Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья

Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья

Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровьяВ «Инвитро» заявили о негативном влиянии вейпа на эндокринную и дыхательную системы

Курение вейпов может вызвать аллергические реакции, нарушения в работе сердца, печени и почек, а также эмоциональные расстройства. Три главные опасности «Ленте.ру» назвали врачи клиники «Инвитро-Приволжье».

По словам эндокринолога Арсения Русанова, влияние вейпов, в отличие от сигарет, на эндокринную и половую системы пока не изучено до конца. Однако известно, что в состав жидкостей для курения входят пропиленгликоль, глицерин, никотин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов — олова, никеля и других.

По словам врача-терапевта Натальи Просянниковой, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушения в работе печени и почек, а при его термическом разложении страдают органы дыхания и центральная нервная система.

«Возрастает риск возникновения зависимости, в том числе и к другим веществам, например, к алкоголю. Ароматизаторы вызывают также аллергические реакции вплоть до развития бронхиальной астмы. Аэрозоли электронных сигарет опасны содержанием металлов, особенно никеля и свинца, которые повреждают нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы», — пояснила специалистка.

Врачи также перечислили симптомы, которые указывают, что вейпы негативно влияют на организм. По их словам, в первую очередь стоит обратить внимание на повышенное слюноотделение и сухость во рту, которые вызваны попаданием тяжелых металлов. Люди, которые пользуются вейпами, часто жалуются на головные боли, головокружение, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, раздражительность, агрессию, депрессию, тошноту, диарею и боли в животе. При наличии таких проблем стоит перестать пользоваться вейпом и понаблюдать за своим самочувствием, так как причина может быть в этом.

Кроме того, использование вейпов увеличивает риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний, а при наличии диабета может послужить дополнительным фактором более тяжелого течения.

Специалисты также отдельно подчеркнули опасность вейпов для подростков. По их словам, в таком возрасте организм еще растет, а ароматизаторы и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на гормоны, влияющие на рост, развитие, размножение, адаптацию и поведение.

Ранее специалисты из Массачусетской больницы общего профиля сообщили о последствиях постоянного употребления электронных сигарет. По словам специалистов, это приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей. У некоторых пациентов были зафиксированы фиброз и повреждения дыхательных путей, похожие на те, что возникают при вдыхании химических веществ. Специалисты также заметили, что у тех, кто перестал курить, наблюдалось частичное улучшение состояния в течение одного-четырех лет, однако сохранились остаточные рубцы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще не на финальной стадии разработки
Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение
Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение
В спектакль с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович ищут замену для актрисы
В спектакль с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович ищут замену для
Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы
Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы
Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster Hunter
Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster
Россияне начали закупаться дешевой техникой
Россияне начали закупаться дешевой техникой
The Economist проанализировал, как Европа справляется с энергетическим кризисом
The Economist проанализировал, как Европа справляется с
Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам
Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США российским
"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о малышки, которая отстаивает свои права
"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о

Топ на сегодня

Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу

Еще по теме

Врач предупредила о негативных последствиях курения вейпов
Ученые назвали самые вредные электронные сигареты
Депутат ГД подготовил законопроект об указании состава жидкости для вейпов
Электронные сигареты могут повышать риск рака легких