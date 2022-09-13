Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья

Вадим Карасев

В «Инвитро» заявили о негативном влиянии вейпа на эндокринную и дыхательную системы

Курение вейпов может вызвать аллергические реакции, нарушения в работе сердца, печени и почек, а также эмоциональные расстройства. Три главные опасности «Ленте.ру» назвали врачи клиники «Инвитро-Приволжье».

По словам эндокринолога Арсения Русанова, влияние вейпов, в отличие от сигарет, на эндокринную и половую системы пока не изучено до конца. Однако известно, что в состав жидкостей для курения входят пропиленгликоль, глицерин, никотин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов — олова, никеля и других.

По словам врача-терапевта Натальи Просянниковой, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушения в работе печени и почек, а при его термическом разложении страдают органы дыхания и центральная нервная система.

«Возрастает риск возникновения зависимости, в том числе и к другим веществам, например, к алкоголю. Ароматизаторы вызывают также аллергические реакции вплоть до развития бронхиальной астмы. Аэрозоли электронных сигарет опасны содержанием металлов, особенно никеля и свинца, которые повреждают нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы», — пояснила специалистка.

Врачи также перечислили симптомы, которые указывают, что вейпы негативно влияют на организм. По их словам, в первую очередь стоит обратить внимание на повышенное слюноотделение и сухость во рту, которые вызваны попаданием тяжелых металлов. Люди, которые пользуются вейпами, часто жалуются на головные боли, головокружение, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, раздражительность, агрессию, депрессию, тошноту, диарею и боли в животе. При наличии таких проблем стоит перестать пользоваться вейпом и понаблюдать за своим самочувствием, так как причина может быть в этом.

Кроме того, использование вейпов увеличивает риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний, а при наличии диабета может послужить дополнительным фактором более тяжелого течения.

Специалисты также отдельно подчеркнули опасность вейпов для подростков. По их словам, в таком возрасте организм еще растет, а ароматизаторы и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на гормоны, влияющие на рост, развитие, размножение, адаптацию и поведение.

Ранее специалисты из Массачусетской больницы общего профиля сообщили о последствиях постоянного употребления электронных сигарет. По словам специалистов, это приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей. У некоторых пациентов были зафиксированы фиброз и повреждения дыхательных путей, похожие на те, что возникают при вдыхании химических веществ. Специалисты также заметили, что у тех, кто перестал курить, наблюдалось частичное улучшение состояния в течение одного-четырех лет, однако сохранились остаточные рубцы.