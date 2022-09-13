Россияне начали закупаться дешевой техникой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне начали закупаться дешевой техникой

Россияне начали закупаться дешевой техникойPlatforma: траты россиян на бытовую технику и электронику в июле выросли на 10%

В июле 2022 года россияне увеличили траты на бытовую технику и электронику — рост по сравнению с июнем составил почти 10 процентов, свидетельствуют оценки аналитиков компании Platforma, разрабатывающей инструменты для бизнеса на основе больших данных. Выводы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру», оно основано на анонимизированных данных более восьми миллионов покупателей.

Активнее закупаться техникой граждане начали впервые с апреля, причем рост отмечается относительно пониженных значений мая-июня. В середине весны совокупные расходы на товары этой категории рухнули почти наполовину относительно марта. По оценкам специалистов, актуальные перемены связаны с началом поставок по параллельному импорту, а также с ростом доли китайских брендов на рынке.

Компании из Китая в первом полугодии более чем на 100 процентов нарастили свои продажи смартфонов в России, выйдя в лидеры рынка в натуральном выражении. В Platrforma полагают, что потребители стали чаще покупать дешевые бренды, а за счет количества купленных недорогих позиций средний чек держится на одном уровне.

«Снижение дефицита спроса на привычные товары и увеличение доли рынка более дешевых брендов способствуют возврату аудитории к привычным тратам. Пока мы видим этот тренд лишь на этапе становления, его дальнейшее укрепление будет зависеть от многих факторов – стабильности поставок по новым каналам, качества техники, ценообразования и так далее», — пояснил руководитель продукта «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди.

Рост доли продаж телефонов китайских брендов, на которые обращают внимание магазины техники, происходит на фоне прекращения прямого импорта Samsung и Apple. Схемы параллельного ввоза, по мнению специалистов, не обеспечивают необходимого для замещения объема, поэтому запасы этих телефонов у ритейлеров заканчиваются, и их доля падает.

Тренд на рост продаж китайских товаров отмечается и в других категориях — так, к июлю почти вдвое увеличились продажи телевизоров из КНР. Кроме того, стали ввозить также бытовую технику брендов из Турции и Узбекистана.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще не на финальной стадии разработки
Похоже, новая Forza Motorsport может задержаться с релизом — игра еще
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение
Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение
В спектакль с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович ищут замену для актрисы
В спектакль с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович ищут замену для
Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы
Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы
Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster Hunter
Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster
Россияне начали закупаться дешевой техникой
Россияне начали закупаться дешевой техникой
The Economist проанализировал, как Европа справляется с энергетическим кризисом
The Economist проанализировал, как Европа справляется с
Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам
Россия призвала ООН начать арбитраж из-за невыдачи виз США российским
"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о малышки, которая отстаивает свои права
"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о

Топ на сегодня

Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу

Еще по теме

Россияне стали активнее тратиться на собак
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Черная пятница 2017 в России, когда, какие будут скидки