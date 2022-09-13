Россияне поехали за вещами в Казахстан и Финляндию
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Россияне поехали за вещами в Казахстан и Финляндию

Россияне поехали за вещами в Казахстан и Финляндию
После ухода из России зарубежных поставщиков вырос спрос на товары известных брендов

По данным Центробанка, после сокращения импортных поставок из-за санкций, ухода из страны зарубежных поставщиков в июле — августе вырос спрос россиян на шоп-туры в государства ближнего зарубежья, в том числе за товарами ушедших из России брендов. Об этом сообщается в докладе ЦБ о региональной экономике, опубликованном на сайте регулятора. По данным экспертов, к которым «Парламентская газета» обратилась за разъяснением ситуации, наибольшей популярностью у современных челноков пользуются Казахстан и Армения.

За брендами в ближнее зарубежье

Несмотря на традиционные распродажи, в августе число посетителей торговых центров Москвы опустилось ниже уровня пандемического 2020 года, делится своими наблюдениями ЦБ. «Торговые сети стимулировали потребительскую активность, восстанавливая промоакции, резко уменьшившиеся в начале весны. Переход населения к бережливому потреблению способствовал развитию ретейлерами формата ДИСКАУНТЕРов, продемонстрировавших свою эффективность вне зависимости от уровня доходов в регионах Центрального федерального округа», — говорится в документе.

Увеличение цен на товары и перебои либо отмена поставок все реже упоминаются как проблемы торговли. Поддержку потребительскому спросу оказывала индексация зарплат, проведенная в июле — августе рядом крупных работодателей.

Еще один летний тренд в ЦФО, на который обращает внимание регулятор, — возобновление шоп-туров. После сокращения импортных поставок из-за санкций, ухода из страны зарубежных поставщиков в июле — августе вырос спрос россиян на посещение дружественных государств ближнего зарубежья, в том числе за товарами ушедших из России брендов.

Наибольшим спросом среди желающих приодеться сегодня пользуется Казахстан и Армения, пояснил «Парламентской газете» гендиректор сети турагентств «Едемвотпуск» Николай Мельник. Среди брендов, пользующихся популярностью у новых челноков, — Zara, H&M и другие.

При этом жители Санкт-Петербурга, по его наблюдениям, чаще едут за покупками в Финляндию, причем не только запасаясь одеждой на осенне-зимний сезон, но и рыбой, и икрой.

«Что касается более весомых поставок, то сейчас почти все заграничные газированные напитки ушедших брендов поставляются из Казахстана в рамках параллельного импорта. Недавно компания СДЭК взялась доставлять россиянам товары из «Икеи» тоже из стран ближнего зарубежья», — уточнил директор сети турагентств.

Производства восстанавливаются, цены снижаются

В июле — августе потребительские цены в ЦФО продолжали снижаться. Такая динамика, по мнению регулятора, была связана с эффектом переноса укрепления рубля во втором квартале, сдержанным потребительским спросом на непродовольственные товары и увеличением предложения сельскохозяйственной продукции. Снижались инфляционные и ценовые ожидания населения и предприятий.

В июле в ЦФО в среднем наблюдалось снижение цен в связи с расширением предложения на внутренних рынках плодоовощной продукции и мясопродуктов, укреплением рубля и сдержанным спросом на товары длительного пользования. По еженедельным данным Росстата, в августе снижение цен продолжилось.

Ценовые ожидания бизнеса в Центральной России по опросам в августе продолжили снижаться, как и в целом по стране, но оставались выше, чем в допандемический период. Уменьшение ценовых ожиданий произошло во всех основных отраслях при замедлении роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, а в сельском хозяйстве еще и благодаря ожиданиям хорошего урожая.

При этом часть производств, пострадавших от нарушения внешнеторговых связей, возобновили свою деятельность по мере налаживания кооперации в новых условиях.

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По материалам: pnp.ru

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