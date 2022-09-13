Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян

Вадим Карасев

Дипломат Леонидченко: визовая дискриминация работающих в ООН россиян растет

Глава правовой секции постпредства России в Организации объединенных наций (ООН) Сергей Леонидченко сообщил об усилении визовой дискриминации россиян, работающих в секретариате ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат выразил недовольство позицией генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по защите прав его сотрудников, посчитав ее недостаточно активной. «Растет практика визовой дискриминации граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН. Не могут получить визы и россияне, уже там работающие», — рассказал Леонидченко.

Он отметил, что с визовыми сложностями продолжают сталкиваться российские делегации из Москвы, которые оказались недоукомплектованными или вовсе отсутствовали на всех мероприятиях по линии ООН из-за проблем с выдачей документов. В частности, делегации не смогли присутствовать на третьей сессии спецкомитета по разработке международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Действия Вашингтона, выдавшего визу лишь одному делегату из Москвы, лишили нас поддержки узкоспециализированных специалистов, чье содействие крайне важно и востребовано для успешной работы спецкомитета», — пожаловался Леонидченко.

Дипломат также добавил, что это не единственный подобный инцидент. «Еще один пример — третий саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН. Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано», — сказал он.

Ранее Леонидченко заявил о 34 российских дипломатах, которые не могут попасть в Россию из-за визовой политики США. По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись и члены семей дипломатов, также ожидающие продления виз.