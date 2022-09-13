С Михаила Галустяна требуют десятки миллионов

Певец Mr.Credo считает, что актер Михаил Галустян использовала незаконно его творчество. Звезда 2000-х, певец Mr.Credo, прославившийся хитом «Медляк», был очень недоволен, когда в сериале «Бородач» без спроса использовали его песню. Исполнитель пошел в суд и надеется выиграть немалую сумму. Некогда популярный певец Mr.Credo в социальных сетях рассказал, что подал в суд на телеканал ТНТ и Михаила Галустяна. Александр Махонин (настоящее имя исполнителя — прим.ред.) хочет отсудить 500 тысяч евро (или 30 миллионов рублей по нынешнему курсу) за нарушение авторских прав. Дело в том, что музыку композиции «Медляк» использовали в сериале «Бородач», хотя сам автор не давал на это согласия.«Всем кому предъявлены претензии о нарушении моих авторских прав! К освещению судебных процессов подключаются федеральные каналы и пресса. Ваши имена будут усиленно полоскать, независимо от вашего статуса, а вы будете поливаться мазутом до тех пор, пока не побелеете», — пишет музыкант. Махонин назвал происходящее в шоу-бизнесе «московским беспределом», но при этом отметил: «Чужого нам не надо, а свое мы возьмем». Как выяснилось позже, Mr.Credo уже направлял претензию представителям канала, но те проигнорировали письма, поэтому он решил вынести конфликт в публичное пространство. Исполнитель также пригрозил открытым письмом Наталье Поклонской, чтобы та проконтролировала ход судебных исков. Напомним, сериал «Бородач» является спин-оффом скетчкома «Наша Russia». Главную роль играет Михаил Гаслустян, а продюсерами выступают Семен Слепаков и Гарик Мартиросян. Премьера состоялась на ТНТ зимой 2016 года. Сейчас проект доступен в Сети. Mr.Credo является российским певцом и композитором, который много лет выступает в аравийской куфии и черных очках. Самая знаменитая композиция музыканта — «Медляк».