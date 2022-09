Сегодня 2 игры присоединились к подписке Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 13 сентября, пополнилась двумя новыми играми — они уже доступны. Это проект Ashes of the Singularity: Escalation — масштабная стратегия в реальном времени, которая добавлена в подписку PC Game Pass. И игра DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace — вышедшая недавно детская игра про приключение Крипто и Эйса, доступна в Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Человеческая раса распространилась по галактике благодаря чудесам технологической сингулярности.

В роли суперсобак Крипто и Туза готовьтесь взмыть в небеса и защитить улицы Метрополиса! Это приключенческая игра по мотивам фильма, в котор…

