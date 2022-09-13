Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс

Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Певец Сергей Пенкин рассказал о своих страхах. Артист, в отличие от других российских артистов, не планирует посещать с концертом Донбасс. Как объяснил певец, актер и композитор, такая поездка для него невозможна — ему больно было бы выступать среди разрушенных домов.
«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно», — приводит издание «РИА ФАН» слова Пенкина, сказанные им в интервью на YouTube-проекте «Осторожно: Собчак».
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики, если вещь дорога
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики,
Белгородская область встретила эвакуированных жителей Украины
Белгородская область встретила эвакуированных жителей Украины
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его семье
Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его
Петр Красилов не общался с сыном десять лет
Петр Красилов не общался с сыном десять лет
Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными плечами
Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными
Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
Как определить характер человека по длине его волос
Как определить характер человека по длине его волос
Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox
Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox
Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования организации
Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу

Еще по теме

Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Сергей Пенкин рассказал о связях с мужчинами
Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной