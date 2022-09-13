Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс

Певец Сергей Пенкин рассказал о своих страхах. Артист, в отличие от других российских артистов, не планирует посещать с концертом Донбасс. Как объяснил певец, актер и композитор, такая поездка для него невозможна — ему больно было бы выступать среди разрушенных домов.«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно», — приводит издание «РИА ФАН» слова Пенкина, сказанные им в интервью на YouTube-проекте «Осторожно: Собчак».