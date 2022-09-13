Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым
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Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым

Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым
Певец Сергей Пенкин рассказал как попал на работу к режиссеру. Артист в беседе с Ксенией Собчак объяснил, почему поссорился с режиссером Никитой Михалковым. «Это был фильм «Анна». Я тогда работал дворником. Мы познакомились со Степой Михалковым. Никита пригласил меня на съемку. Для меня это было лестно. Степа якобы в этот день заболел. Не приехал на съемку, которая была в Москве. Все не очень хорошо живут. Я по сюжету пирую», сказал Сергей Пенкин.
По словам Пенкина, то, что он увидел в результате, конечно, кошмар. «Там мои родители-фронтовики плохо показаны. Им кидают в лицо цветы. Это недостойно. Это неправильные вещи», — сказал Пенкин. Напомним, что «Анна: от 6 до 18» — документальный фильм-эксперимент Никиты Михалкова, где показывается взросление его дочери Анны на фоне ключевых исторических событий в стране.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

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