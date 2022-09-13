Сергей Пенкин раскритиковал группу «Ласковый май»

Певец Сергей Пенкин назвал творчество группы позорищем. Артист в беседе с Ксенией Собчак негативно высказался о группе «Ласковый май». «Это позорище. У них очень примитивная музыка. Это равносильно, как сегодня ты едешь на «Запорожце», а завтра поехал на «Мерседесе». Стоп. Ты понимаешь, что есть хорошая машина, значит есть и хорошая музыка. Я бы такую музыку слушать не стал», сказал Сергей Пенкин.Как отметил Пенкин, его не раз спрашивали, как он относится к «Ласковому маю». «Я всегда отвечал, что никак. Мне говорили: «Вы после ваших слов потеряли 50 процентов своей популярности и успеха». Я отвечал. «Нет. Я приобрел 50 процентов успеха». Когда на следующий день я ехал к концертному залу, то билетов не было. Стояла очередь на мои концерты», — заметил Пенкин. Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Коллектив собирал полные стадионы в каждом городе.