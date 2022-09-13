Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной

Певец Сергей Пенкин в одном из интервью рассказал об отношениях с артисткой. Артист в беседе с Ксенией Собчак объяснил, почему прекратилась его дружба с певицей Ларисой Долиной. «Когда она жила с Витей Митязовым, то у нее был другой балет и музыканты. Как только вышла за Илью Спицына, так сразу перестала дружить. Спицын повлиял. Были против меня и ее новые музыканты, и балет», сказал Сергей Пенкин.По словам Пенкина, ну не хочет с ним Долина общаться — и ладно. «Насильно мил не будешь. Она вот так повернулась и стала другой. Мы здороваемся. Я один раз даже ущипнул ее за попку. Она как раз похудела. Это было в «Крокусе». Она закричала: «Ах, Сережа», — заявил Пенкин. Напомним, что Лариса долина — советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Российской Федерации. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».