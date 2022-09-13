Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной

Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Певец Сергей Пенкин в одном из интервью рассказал об отношениях с артисткой. Артист в беседе с Ксенией Собчак объяснил, почему прекратилась его дружба с певицей Ларисой Долиной. «Когда она жила с Витей Митязовым, то у нее был другой балет и музыканты. Как только вышла за Илью Спицына, так сразу перестала дружить. Спицын повлиял. Были против меня и ее новые музыканты, и балет», сказал Сергей Пенкин.
По словам Пенкина, ну не хочет с ним Долина общаться — и ладно. «Насильно мил не будешь. Она вот так повернулась и стала другой. Мы здороваемся. Я один раз даже ущипнул ее за попку. Она как раз похудела. Это было в «Крокусе». Она закричала: «Ах, Сережа», — заявил Пенкин. Напомним, что Лариса долина — советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Российской Федерации. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Курс биткоина обвалился
Курс биткоина обвалился
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной
Жена разыграла мужа, позвонив ему на телефон
Жена разыграла мужа, позвонив ему на телефон
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР "Вираж"
"Народный фронт" продолжает поддерживать беженцев в ПВР
Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке
Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке
Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все заполыхает»
Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все

Топ на сегодня

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине

Еще по теме

Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной
Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Вечерний Ургант - Сергей Пенкин и Светлана Иванова (14.02.2018)