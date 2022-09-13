Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина
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Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Стилист Сергей Зверев уверен, что Максим Галкин еще будет собирать стадионы в России.    Много лет назад именно Алла Пугачева посоветовала Сергею Звереву начать петь. Артист благодарен Примадонне и всегда поддерживает ее семью. И говорит, что Максим Галкин обязательно вернется. 59-летний Сергей Зверев признается, что их пути с Пугачевой разошлись лет 10 назад. Примадонне стало не до него — молодой муж и дети отнимали много сил и времени. Сам артист в какой-то момент решил пойти в политику и заняться общественно важными делами, например, спасением Байкала. Так что дружить у него не получается. При этом, когда он слышит новости о певице и узнает, как ее поласкают в прессе, ему становится неприятно. Поэтому он защищает друзей.
«Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда. И что, мне поделали нервы… Хотя, я поделал нервы, в основном», — сказал автор фразы «звезда в шоке». Что касается Максима Галкина, то пока официально на него не заведено дела, несмотря на все фразы депутатов и призывы разных общественных организаций проверить его высказывания. Несмотря на это юморист не спешит в Россию, продолжая гастролировать по всему миру. Недавно он был в Новой Зеландии, о чем с радостью сообщал подписчикам. А вот его супруга Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в конце лета и отвела детей в школу. Несмотря на весь хейт в свой адрес, Примадонна продолжает жить на родине и лишь изредка отвечает на упреки.
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

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