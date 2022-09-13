Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина

Журналист заявил, что артист Максим Галкин попытается вернуться в Россию. Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о гастролях юмориста Максима Галкина в Америке. «Там опять будут флаги Украины. По-другому там быть не может. Либо ты оправдываешься, как Нурлан Сабуров, либо концерты идут в отмену. При современных технологиях все перешлют, что он скажет. Это попытка такого примирения. Я выводы по отношению к Галкину давно сделал. Да и большинство сделало», сказал Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, все профессиональное должно быть сделано красиво. «Я не поверю в покаяние Галкина. Это все дешево. Хотя попытки с его стороны вернуться будут», — заметил Галкин. Напомним, что Максим Галкин выступит в марте в американском Санкт-Петербурге. У него пройдет серия концертов в Америке. Не так давно шоумен намекнул, что хотел бы в будущем вернуться в Россию.