Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина

Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Журналист заявил, что артист Максим Галкин попытается вернуться в Россию.   Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о гастролях юмориста Максима Галкина в Америке. «Там опять будут флаги Украины. По-другому там быть не может. Либо ты оправдываешься, как Нурлан Сабуров, либо концерты идут в отмену. При современных технологиях все перешлют, что он скажет. Это попытка такого примирения. Я выводы по отношению к Галкину давно сделал. Да и большинство сделало», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, все профессиональное должно быть сделано красиво. «Я не поверю в покаяние Галкина. Это все дешево. Хотя попытки с его стороны вернуться будут», — заметил Галкин. Напомним, что Максим Галкин выступит в марте в американском Санкт-Петербурге. У него пройдет серия концертов в Америке. Не так давно шоумен намекнул, что хотел бы в будущем вернуться в Россию.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Продажу Twitter Маску одобрили
Продажу Twitter Маску одобрили
Президент Сербии отказался признавать независимость Косово
Президент Сербии отказался признавать независимость Косово
Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»
Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А
Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в Game Pass на следующей неделе
Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в
Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке
Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке
Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Курс биткоина обвалился
Курс биткоина обвалился
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку

Топ на сегодня

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине

Еще по теме

Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым
Максим Галкин будет стучать зубами от холода в Европе, заявил известный журналист
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину