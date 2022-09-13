Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)

Вадим Карасев

Недавно одно американские издание провело опрос, после которого включило Сидни Суини в список 20 самых желанных женщин планеты. Кроме того, про нее говорят - "лучшая грудь в Голливуде" (этот "титул" она отобрала у Скарлет Йоханссон). Правда, сама Суини хочет, чтобы ее ассоциировали с драматическими ролями и проектами. И говорит, что больше не хочет сниматься в обнаженных сценах. Сегодня красотке 25 лет!