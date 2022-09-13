Скандальные репортажи, увольнения и развод. Куда пропала звезда НТВ Татьяна Миткова

Татьяна Миткова пришла на телевидение в 17 и десятилетиями работала в кадре. Она запомнилась коллегам принципиальностью, ведь отказывалась сообщать с экрана новости, с которыми была не согласна. Однако, начиная с нулевых, Татьяна все реже светилась в передачах.

Татьяна Миткова появилась на свет в Москве в семье ветерана войны, служившего в разведке. Так как мама Татьяны работала в посольстве СССР в Швейцарии, детство девочки прошло за границей. Увлекалась будущая телеведущая фигурным катанием и музыкой, родители даже полагали, что в дальнейшем она поступит в консерваторию. Может, так бы и случилось, если бы Миткова не попала в Школу юного журналиста при МГУ.

Прилежная ученица была одновременно дисциплинированной и независимой. Татьяна стремилась к самостоятельности, так что в 17 уже устроилась на телевидение помощником режиссера, параллельно получая образование на вечернем отделении факультета журналистики МГУ. Постепенно Миткова дослужилась до позиции спецкора, а в 80-е работала в программах «Время», «120 минут» и «Международная панорама». Редакторский опыт в последней передаче оказал на девушку колоссальное влияние, ведь ее учителями выступали Всеволод Овчинников и Генрих Боровик.

Судьба журналистки совершила крутой поворот, когда она стала ведущей Телевизионной службы новостей. Почему же уже через год Миткову уволили со скандалом? 13 сентября Татьяне Ростиславовне исполняется 67, и самое время рассказать, чем она заслужила безупречную репутацию и куда пропала в последние годы.

Бескомпромиссная телеведущая

Еще будучи редактором «Международной панорамы», Татьяна не боялась рисковать. Однажды она поставила в эфир сюжет про войну в Афганистане, не согласовав материал с руководством: девушка понимала, что ролик не одобрят, но лично считала, что он должен появиться на ТВ. За самоуправство журналистку понизили в должности и отстранили от работы на три месяца, однако не уволили.

В 1989-м Миткова работала в программе «Доброе утро!» в паре с Владиславом Флярковским. «Когда я был отстранен от эфира за политически окрашенную оплошность, Таня категорически отказалась работать в паре с другим соведущим в знак протеста и в знак солидарности со мной. Таня, такое не забывается, я обнимаю тебя крепко», — вспоминал впоследствии Флярковский в программе «Сегодня вечером» Первого канала.

Как оказалось, виновником отстранения коллеги стал Никита Джигурда. Эпатажного артиста попросили исполнить в эфире одну из своих песен, и тот не нашел ничего лучше, чем спеть частушку про Раису Горбачеву, которая тогда являлась первой леди страны.

Когда в январе 1991-го советские войска штурмом взяли телебашню Вильнюса, Татьяна отказалась подавать новость так, как требовало руководство ТСН, и передала часть текста коллеге. За это она лишилась рабочего места. «Там все было без вариантов. Мне не сразу указали на дверь, но лишили возможности работать, то есть поставили перед выбором: сиди и получай зарплату или уходи», — комментировала спустя годы инцидент Миткова.

Интересно, что в 1994-м Татьяна получила литовскую Медаль Памяти, а спустя 20 лет от нее публично отказалась: в знак солидарности с Дмитрием Киселевым, которого президент Грибаускайте лишила награды.

После увольнения ведущая не отчаялась: следующие полгода она сотрудничала с западногерманской компанией как стрингер. Ну а после августовского путча Миткова вернулась на отечественное ТВ: вела дневные новости на ОРТ. Правда, и тут нашу героиню ждал скандал — уж очень ее критиковали за провокационный репортаж о связи РПЦ с КГБ.

Осенью 1993-го телезвезда перешла на НТВ, где блистала в программе «Сегодня» целых 11 лет. Партнерами ведущей в разное время были Михаил Осокин, Петр Марченко и Кирилл Поздняков. «В 90-х мы о деньгах не думали, наоборот, еще долго привыкали, что нам за это хорошо платят. Были моменты, когда мне предлагали сделать выбор в пользу большей зарплаты, например, уйти на другой канал. И хорошо, если такой выбор есть. Хуже, когда его нет», — рассуждала Миткова.

В эфире и за кадром

Когда на НТВ назрел раскол, Татьяна уволилась в знак протеста, а вернулась на канал уже вместе с новой администрацией. Теледиву единогласно выбрали главным редактором Службы информации, и в интервью тогда она заявляла, что в кадре больше не появится. «Думаю, Татьяна должна вернуться в эфир — я говорил об этом и на собрании, и ей лично. Но она не хочет работать в кадре, пока не приведет в порядок все, что за кадром, пока служба информации не заработает в полную силу», — пояснял Леонид Парфенов.

В 2011-м Миткова вернулась в эфир в обновленной передаче «Сегодня. Итоги», затем на пару лет исчезла с радаров, а потом напомнила о себе в «НТВ-видении». Ее называли легендой ТВ и одной из самых красивых ведущих, однако Татьяна Ростиславовна оценивала себя прохладно.

«Я оказалась в нужный момент в нужном месте. Если бы я была похожа на крокодила, то не полезла бы в кадр. В нашем деле нужно быть телегеничным. Как раз в жизни ты можешь быть похожим на крокодила, но если камера к тебе хорошо относится, если голос звучит, и если есть вот такой маночек, ты можешь общаться с аудиторией, даже когда перед тобой никого нет, это сразу становится заметным. Если нет такой совокупности качеств, то за тебя никто не будет цепляться и говорить, что вот этот человек должен обязательно быть в эфире», — рассуждала звезда.

Она могла бы уже уйти на пенсию, однако в 2018-м возглавила проект «Крутая история». В основе документального проекта лежали интервью с людьми, перевернувшими свою жизнь после тяжелых событий. Съемки шли даже во время карантина, однако в итоге все же приостановились.

«Когда основным элементом программы является интервью с героем, а говорить приходится по «Скайпу», то это как-то неправильно, когда снимаешь почти кино. К тому же невозможно сделать визы в страны, где наши герои работают или у них происходят там какие-то события, стали нежелательны поездки в некоторые регионы России», — поясняла теледива.

В итоге последний выпуск передачи вышел в марте 2021-го, и с тех пор о проектах Митковой ничего не слышно. Поклонники полагают, что Татьяна Ростиславовна продолжает работать за кадром НТВ. «Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею. И свою работу всегда любила и до сих пор не воспринимаю ее как обязанность: отбыть неделю, быстрее бы выходные, а потом отпуск. Лучше уставать, чем маяться от безделья», — говорила ранее звезда.

Личная жизнь телезвезды

Одно время ходили слухи о заносчивости Татьяны Ростиславовны, которые, впрочем, разбились в пух и прах о лестные комментарии коллег. Сплетничали в кулуарах и о соперничестве Митковой со Светланой Сорокиной, хотя когда последняя перешла с «России» на НТВ, именно наша героиня помогла ей влиться в коллектив. Однажды Татьяна Миткова даже поздравила Светлану и канал конкурентов с появлением новой ньюс-рум в эфире, за что, конечно, получила замечание.

Друзья отзывались о Митковой как о человеке обязательном, честном и скромном. При этом неоспорим и тот факт, что Татьяна Ростиславовна была и остается эффектной и стройной женщиной. «Для меня отличным отдыхом является спорт. Четыре раза в неделю теннис, а зимой к нему прибавляются горные лыжи. Это же и отдых, и общение с разными людьми», — раскрывала ведущая секреты красоты.

Разумеется, на Татьяну Ростиславовну всегда обращали внимание мужчины. В юности ее часто звали на танцы, однако рано начавшей работать девушке было не до них. Первого супруга она нашла, что называется, по интересам: журналист-международник Всеволод Соловьев стал отцом сына Митковой Дмитрия. К сожалению, постоянная разлука негативно сказалась на отношениях пары, и через несколько лет влюбленные разошлись.

За кого во второй раз вышла замуж Татьяна Миткова — большой вопрос, ведь интервью о личном она не давала. Известно лишь, что супруг телезвезды связан с банковской сферой, а раньше занимался международными отношениями: об этом упомянула сама ведущая в 2016-м.

Сын не пошел по стопам Митковой, хотя некоторое время работал продюсером телепередачи. Ближе Дмитрию оказались фотосъемки, ну а еще он неравнодушен к автогонкам. Что касается внука-подростка Всеволода, то и его заманивать на ТВ Татьяна Ростиславовна не собиралась, подчеркивая, что главное — стать разносторонним, порядочным и хорошим человеком.

В 2020-м журналисты заметили Татьяну Миткову на похоронах Александра Беляева. Печальная обстановка заставила ведущую упомянуть о личной трагедии: незадолго до этого журналистка потеряла отца, с которым всегда была близка. Папа Татьяны Ростиславовны оказался долгожителем, ведь ушел в 96, успев увидеть и пик славы дочери, и взросление внука.