Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
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Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник

Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник
Певец Сергей Пенкин рассказал о своих расценках. Артист в беседе с Ксенией Собчак озвучил гонорары за свои концерты и корпоративы. «Корпоратив стоит чуть больше миллиона рублей. Концерт — чуть меньше», признался Сергей Пенкин. 
Как отметил Пенкин, сложно ему пришлось в пандемию. «Я старался с учениками какие-то деньги зарабатывать. У меня есть своя вокальная школа. Меня можно индивидуально нанять, чтобы позаниматься. Я учу, чтобы дикция была правильной. Есть музыка, а есть просто извлечение звуков», — заявил Пенкин. Напомним, что Сергей Пенкин — советский и российский певец, композитор и актер. Известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

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