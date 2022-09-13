Сколько стоит пригласить Сергея Пенкина к себе на праздник

Певец Сергей Пенкин рассказал о своих расценках. Артист в беседе с Ксенией Собчак озвучил гонорары за свои концерты и корпоративы. «Корпоратив стоит чуть больше миллиона рублей. Концерт — чуть меньше», признался Сергей Пенкин.Как отметил Пенкин, сложно ему пришлось в пандемию. «Я старался с учениками какие-то деньги зарабатывать. У меня есть своя вокальная школа. Меня можно индивидуально нанять, чтобы позаниматься. Я учу, чтобы дикция была правильной. Есть музыка, а есть просто извлечение звуков», — заявил Пенкин. Напомним, что Сергей Пенкин — советский и российский певец, композитор и актер. Известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы.