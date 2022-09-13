Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго ребенка
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Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго ребенка

Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго ребенка

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее супруг, музыкант Джо Джонас, впервые вышли в свет после рождения второго ребенка. Они посетили премьеру фильма "Преданность", которая прошла в Торонто в рамках Международного кинофестиваля.


Софи Тернер и Джо Джонас


Софи Тернер появилась на премьере в платье в пол, украшенном разноцветными перьями, ее супруг пришел в черном костюме. Джо Джонас исполнил в фильме одну из ролей, а также записал песню для картины. Фильм рассказывает историю любви главных героев на фоне войны.

Софи Тернер и Джо Джонас поженились в 2019 году, а в 2020 году на свет появилась их первая дочь Уилла. В июле этого года у них родилась вторая дочь. Пара ведет закрытый образ жизни и не делится с публикой подробностями своих отношений.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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