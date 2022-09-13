Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке
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Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке

Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке

Чтобы кабачки сохранили свой вид и не потеряли вкус после заморозки, необходимо знать, как правильно это делать. В дальнейшем их можно использовать для приготовления рагу, икры, гарниров и супов.

Можно ли замораживать кабачки

Этот продукт можно смело замораживать и для этого существует множество способов. Есть многокомпонентная заморозка, и заморозка вперемешку с другими продуктами.


Перед тем, как приступить к заморозке, требуется выбрать лучшие плоды, которые соответствуют следующим параметрам:

  • полностью созрели;
  • имели товарный вид;
  • без повреждений;
  • имели мягкую кожицу.

Для заморозки не подходят испорченные плоды.

Как подготовить кабачки к заморозке

Для обеспечения лучшей заморозки нужно следовать таким шагам:

  • выбрать лучшие кабачки;
  • провести бланшировку;
  • нарезку;
  • разложить по пакетам или контейнерам;
  • уложить в морозилку.

Хранить кабачки в морозилке можно не больше 10 месяцев, при этом важно выставить нужную температуру, которая должна быть в пределах от -10 C до -20 C.

Способы заморозки кабачков

Нарезанные кружочками


Эту нарезку можно применять для жарки, но есть пара условий, которые необходимо соблюдать:

  • продукт нельзя очищать от мякоти;
  • кожуру можно не срезать.

Тертые кабачки

Замораживать кабачки можно и в тертом виде. Он хорошо подойдет для запеканок или оладий. Главным условием является снятие кожицы.

Кубиками или брусочками


Этот метод хорошо подходит для запеканок, рагу и супа. Кожуру можно оставить, а сам кабачок порезать толщиной около сантиметра.

Жареные кабачки

Этот способ заморозки не так популярен, но многие им тоже пользуются. Жареные кабачки нужно поместить на сковородку, не размораживая, либо же поставить в микроволновку. После этого их можно смазать соусом или майонезом, и они готовы к употреблению.

Кабачковое пюре


Этот способ не пользуется особой популярностью, но хорошо подходит для детского пюре, супа или оладий. Для начала кабачки необходимо порезать кубиками, отварить и взбить блендером.

Тонкости и секреты заморозки кабачков

  • Какой бы вид заморозки не был выбран, кабачки необходимо тщательно высушивать перед тем, как отправить их в морозилку.
  • При заморозке перезрелых плодов, необходимо удалить из них семена и толстую кожуру.
  • Фасовать кабачки желательно в пакеты для одноразового использования, потому что потом их будет трудно отделить.
  • После помещения овощей в пакет, из него необходимо выпустить воздух. Это позволит продлить срок заготовки. При этом они не возьмутся одним куском льда.


Нужно научиться не только правильно замораживать кабачки, но и размораживать тоже. Для этого можно воспользоваться микроволновой печью. Кабачки отправляют в микроволновку и выставляют режим разморозки. Также можно разморозить в холодильнике либо просто оставить на столе.

Продукт нельзя повторно замораживать, иначе он потеряет все свои вкусовые качества и товарный вид.

При соблюдении всех рекомендаций кабачки могут храниться в морозильной камере до одного года.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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