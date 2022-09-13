Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке
Чтобы кабачки сохранили свой вид и не потеряли вкус после заморозки, необходимо знать, как правильно это делать. В дальнейшем их можно использовать для приготовления рагу, икры, гарниров и супов.
Можно ли замораживать кабачки
Этот продукт можно смело замораживать и для этого существует множество способов. Есть многокомпонентная заморозка, и заморозка вперемешку с другими продуктами.
Перед тем, как приступить к заморозке, требуется выбрать лучшие плоды, которые соответствуют следующим параметрам:
- полностью созрели;
- имели товарный вид;
- без повреждений;
- имели мягкую кожицу.
Для заморозки не подходят испорченные плоды.
Как подготовить кабачки к заморозке
Для обеспечения лучшей заморозки нужно следовать таким шагам:
- выбрать лучшие кабачки;
- провести бланшировку;
- нарезку;
- разложить по пакетам или контейнерам;
- уложить в морозилку.
Хранить кабачки в морозилке можно не больше 10 месяцев, при этом важно выставить нужную температуру, которая должна быть в пределах от -10 C до -20 C.
Способы заморозки кабачков
Нарезанные кружочками
Эту нарезку можно применять для жарки, но есть пара условий, которые необходимо соблюдать:
- продукт нельзя очищать от мякоти;
- кожуру можно не срезать.
Тертые кабачки
Замораживать кабачки можно и в тертом виде. Он хорошо подойдет для запеканок или оладий. Главным условием является снятие кожицы.
Кубиками или брусочками
Этот метод хорошо подходит для запеканок, рагу и супа. Кожуру можно оставить, а сам кабачок порезать толщиной около сантиметра.
Жареные кабачки
Этот способ заморозки не так популярен, но многие им тоже пользуются. Жареные кабачки нужно поместить на сковородку, не размораживая, либо же поставить в микроволновку. После этого их можно смазать соусом или майонезом, и они готовы к употреблению.
Кабачковое пюре
Этот способ не пользуется особой популярностью, но хорошо подходит для детского пюре, супа или оладий. Для начала кабачки необходимо порезать кубиками, отварить и взбить блендером.
Тонкости и секреты заморозки кабачков
- Какой бы вид заморозки не был выбран, кабачки необходимо тщательно высушивать перед тем, как отправить их в морозилку.
- При заморозке перезрелых плодов, необходимо удалить из них семена и толстую кожуру.
- Фасовать кабачки желательно в пакеты для одноразового использования, потому что потом их будет трудно отделить.
- После помещения овощей в пакет, из него необходимо выпустить воздух. Это позволит продлить срок заготовки. При этом они не возьмутся одним куском льда.
Нужно научиться не только правильно замораживать кабачки, но и размораживать тоже. Для этого можно воспользоваться микроволновой печью. Кабачки отправляют в микроволновку и выставляют режим разморозки. Также можно разморозить в холодильнике либо просто оставить на столе.
Продукт нельзя повторно замораживать, иначе он потеряет все свои вкусовые качества и товарный вид.
При соблюдении всех рекомендаций кабачки могут храниться в морозильной камере до одного года.