Способы, которые позволят замораживать кабачки на зиму в морозилке

Чтобы кабачки сохранили свой вид и не потеряли вкус после заморозки, необходимо знать, как правильно это делать. В дальнейшем их можно использовать для приготовления рагу, икры, гарниров и супов.

Можно ли замораживать кабачки

Этот продукт можно смело замораживать и для этого существует множество способов. Есть многокомпонентная заморозка, и заморозка вперемешку с другими продуктами.





Перед тем, как приступить к заморозке, требуется выбрать лучшие плоды, которые соответствуют следующим параметрам:

полностью созрели;

имели товарный вид;

без повреждений;

имели мягкую кожицу.

Для заморозки не подходят испорченные плоды.

Как подготовить кабачки к заморозке

Для обеспечения лучшей заморозки нужно следовать таким шагам:

выбрать лучшие кабачки;

провести бланшировку;

нарезку;

разложить по пакетам или контейнерам;

уложить в морозилку.

Хранить кабачки в морозилке можно не больше 10 месяцев, при этом важно выставить нужную температуру, которая должна быть в пределах от -10 C до -20 C.

Способы заморозки кабачков

Нарезанные кружочками





Эту нарезку можно применять для жарки, но есть пара условий, которые необходимо соблюдать:

продукт нельзя очищать от мякоти;

кожуру можно не срезать.

Тертые кабачки

Замораживать кабачки можно и в тертом виде. Он хорошо подойдет для запеканок или оладий. Главным условием является снятие кожицы.

Кубиками или брусочками





Этот метод хорошо подходит для запеканок, рагу и супа. Кожуру можно оставить, а сам кабачок порезать толщиной около сантиметра.

Жареные кабачки

Этот способ заморозки не так популярен, но многие им тоже пользуются. Жареные кабачки нужно поместить на сковородку, не размораживая, либо же поставить в микроволновку. После этого их можно смазать соусом или майонезом, и они готовы к употреблению.

Кабачковое пюре





Этот способ не пользуется особой популярностью, но хорошо подходит для детского пюре, супа или оладий. Для начала кабачки необходимо порезать кубиками, отварить и взбить блендером.

Тонкости и секреты заморозки кабачков

Какой бы вид заморозки не был выбран, кабачки необходимо тщательно высушивать перед тем, как отправить их в морозилку.

При заморозке перезрелых плодов, необходимо удалить из них семена и толстую кожуру.

Фасовать кабачки желательно в пакеты для одноразового использования, потому что потом их будет трудно отделить.

После помещения овощей в пакет, из него необходимо выпустить воздух. Это позволит продлить срок заготовки. При этом они не возьмутся одним куском льда.





Нужно научиться не только правильно замораживать кабачки, но и размораживать тоже. Для этого можно воспользоваться микроволновой печью. Кабачки отправляют в микроволновку и выставляют режим разморозки. Также можно разморозить в холодильнике либо просто оставить на столе.

Продукт нельзя повторно замораживать, иначе он потеряет все свои вкусовые качества и товарный вид.

При соблюдении всех рекомендаций кабачки могут храниться в морозильной камере до одного года.