Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы

Starbucks объединилась с Polygon для реализации Web3-инициативы, направленной на расширение программы лояльности клиентов. Об этом говорится в блоге проекта.

С 12 сентября клиенты и партнеры могут присоединиться к списку ожидания Starbucks Odyssey. Ее планируют запустить в конце 2022 года.

«Этот новый опыт […] позволит участникам программы лояльности Starbucks Rewards и партнерам Starbucks (сотрудникам) в Соединенных Штатах зарабатывать и покупать цифровые коллекционные марки в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT)», — заявили в Polygon.

По данным TechCrunch, пользователи смогут играть в интерактивные игры или решать задачи, чтобы узнать больше о кофе или самой компании. За завершение так называемых «путешествий» они получат NFT, каждый из которых предоставляет бонусы в заведениях сети.

«Являясь ведущим поставщиком инфраструктуры, […] Polygon обеспечивает идеальную стартовую площадку для входа Starbucks в Web3», — подчеркнул соучредитель платформы Сандип Наилвал.

Напомним, Starbucks анонсировала Web3-инициативу в начале августа.

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