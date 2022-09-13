Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы

Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы


Starbucks объединилась с Polygon для реализации Web3-инициативы, направленной на расширение программы лояльности клиентов. Об этом говорится в блоге проекта.


С 12 сентября клиенты и партнеры могут присоединиться к списку ожидания Starbucks Odyssey. Ее планируют запустить в конце 2022 года.


«Этот новый опыт […] позволит участникам программы лояльности Starbucks Rewards и партнерам Starbucks (сотрудникам) в Соединенных Штатах зарабатывать и покупать цифровые коллекционные марки в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT)», — заявили в Polygon.


По данным TechCrunch, пользователи смогут играть в интерактивные игры или решать задачи, чтобы узнать больше о кофе или самой компании. За завершение так называемых «путешествий» они получат NFT, каждый из которых предоставляет бонусы в заведениях сети.


«Являясь ведущим поставщиком инфраструктуры, […] Polygon обеспечивает идеальную стартовую площадку для входа Starbucks в Web3», — подчеркнул соучредитель платформы Сандип Наилвал.


Напомним, Starbucks анонсировала Web3-инициативу в начале августа.


Ранее Burger King запустила NFT-кампанию Keep It Real Meals с участием музыкальных исполнителей Nelly, Anitta и LILHUDDY.

# Экономика polygon, starbucks, web 3, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики, если вещь дорога
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики,
Белгородская область встретила эвакуированных жителей Украины
Белгородская область встретила эвакуированных жителей Украины
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его семье
Принц Гарри выразил благодарность Елизавете II за отношение к его
Петр Красилов не общался с сыном десять лет
Петр Красилов не общался с сыном десять лет
Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Сергей Пенкин боится ехать на Донбасс
Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными плечами
Оксана Федорова появилась на балу в шикарном платье с обнаженными
Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
Как определить характер человека по длине его волос
Как определить характер человека по длине его волос
Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox
Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу

Еще по теме

Starbucks предлагает новый эспрессо «Blonde» для тех, кто не пьет обычный
Тимати заявил, что теперь он - владелец Starbucks
Говард Шульц уходит с поста гендиректора Starbucks
Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России