Стас Костюшкин рассказал о гигантском долге

Певец Стас Костюшкин погряз в долгах. Артист в эфире «PRO-новости» рассказал о крупном долге, который у него был в начале его карьеры на сцене. «Я на тот период был артистом, который зарабатывает двести долларов в год. А в долг мы взяли 84 тысячи долларов. Отдавали все, что у нас было», рассказал Стас Костюшкин.Как отметил музыкант, он долгое время ел одни макароны. «Очень долгое время ездили только на метро», — сказал певец. Напомним, что Стас Костюшкин известен по выступлениям в группе «Чай вдвоем». Именно на раскрутку музыкального коллектива он и занимал деньги. Костюшкин выступал на сцене вместе с Денисом Клявером.