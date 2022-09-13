Стас Костюшкин рассказал о гигантском долге
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Стас Костюшкин рассказал о гигантском долге

Стас Костюшкин рассказал о гигантском долге
Певец Стас Костюшкин погряз в долгах. Артист в эфире «PRO-новости» рассказал о крупном долге, который у него был в начале его карьеры на сцене. «Я на тот период был артистом, который зарабатывает двести долларов в год. А в долг мы взяли 84 тысячи долларов. Отдавали все, что у нас было», рассказал Стас Костюшкин.
Как отметил музыкант, он долгое время ел одни макароны. «Очень долгое время ездили только на метро», — сказал певец. Напомним, что Стас Костюшкин известен по выступлениям в группе «Чай вдвоем». Именно на раскрутку музыкального коллектива он и занимал деньги. Костюшкин выступал на сцене вместе с Денисом Клявером.
# Шоу-бизнес Костюшкин Стас
По материалам: z-aya

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