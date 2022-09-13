Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
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Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом

Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна и его жена, Татьяна Брухунова опубликовала редкие архивные кадры. Татьяна Брухунова поделилась воспоминаниями о своей поездке во Францию. Осенью 2019 года молодая жена Евгения Петросяна уехала на каникулы в Париж. В тот момент она находилась на ранних сроках беременности, о чем не знал почти никто из её окружения. Брухунова скрывала, что ждет ребенка даже от близких друзей. Накануне Брухунова опубликовала кадр, на котором заметны небольшие изменения в её фигуре. Этот снимок был сделан на верхней точке Эйфелевой башни. Жена юмориста рассказала о том, что ей очень запомнилась эта поездка.
«Здесь я уже с Ваганом. Мы поднялись на Эйфелеву башню», — ностальгирует Брухунова.
«Это была волшебная поездка», поделилась воспоминаниями жена Петросяна. Через полгода после этого путешествия Татьяна впервые стала мамой. Кстати, своего сына Вагана она представила публике, когда ему уже исполнилось шесть месяцев. До этого Брухунова продолжала делать вид, что её жизнь не изменилась. Напомним, что не прошлой неделе Петросян оказался втянут в громкий скандал. Продюсер Сергей Лавров заявил, что один из недавних концертов народного артиста в Сочи с треском провалился. Якобы билеты раскуплены не были, поэтому выступление Евгения Вагановича пришлось отменить. Однако юморист записал видео с обращением к журналистам, в котором заявил, что его оклеветали. На фоне этого скандала Петросян с женой легли на лечение в санаторий.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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