The Economist проанализировал, как Европа справляется с энергетическим кризисом

Вадим Карасев

Британское издание The Economist проанализировало меры, принимаемые странами Европы для борьбы с энергетическим кризисом.

После заявления России о закрытии "Северного потока" до тех пор, пока действуют западные санкции, цены на газ выросли еще на 30%, и сейчас они эквивалентны примерно 400 долларам за баррель нефти. По оценке банка Morgan Stanley, ежегодные расходы потребителей и фирм на электроэнергию и газ по всему ЕС могут вырасти в 7 раз — до 1,4 трлн евро по сравнению с 200 млрд евро в последние годы.

Из-за использования российского газа многими европейскими производителями рост цен отразился и на стоимости электроэнергии. ЕС рассматривает вопрос об ограничении доходов производителей электричества, которым сейчас платят по сверхвысоким спотовым ценам. Согласно данным исследования Университетского колледжа Лондона, сверхприбыль производителей электроэнергии в Великобритании может составить около 30 млрд фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, "энергетический шок" обернулся полномасштабным политическим и экономическим кризисом: уже у 14% семей в Великобритании появились долги за коммунальные услуги, в то время как компания ArcelorMittal из-за убытков закрыла свой сталелитейный завод в Бремене. Ожидается, что Европа, включая Великобританию, потратит минимум 450 миллиардов евро на борьбу с энергетическим шоком еще до наступления зимы. Италия и Германия потратят 2-3% ВВП на эти цели, Великобритания – в два раза больше (4,3% ВВП).

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обнародовала план заморозки цен на 2 года, который обойдется минимум в 100 миллиардов фунтов стерлингов и будет финансироваться за счет заимствований. Германия потратит 65 миллиардов евро на преодоление кризиса, в том числе на ограничение цен на базовое количество электроэнергии для домашних хозяйств и фирм.

График роста цен на электроэнергию в Европе

Некоторые европейские страны приняли решение заморозить розничные цены на энергоносители, ослабить давление на центральные банки и повысить процентные ставки. Однако данные меры никак не поспособствуют ограничению потребления электроэнергии, чего в ЕС планируют добиться в ближайшие годы, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Автор материала для The Economist предположил, что европейским правительствам следует предлагать домашним хозяйствам помощь в виде единовременных денежных скидок по счетам, возможно, выплачиваемых через коммунальные фирмы. Это защитит уровень жизни, оставив рынкам возможность создавать стимулы для ограничения потребления энергии. Для беднейших слоев населения, у которых счета за электроэнергию съедают до шестой части расходов, скидки должны быть дополнены другими выплатами и пособиями.

Чтобы избежать эффекта домино от краха энергетических компаний, отдельным фирмам понадобятся государственные кредиты. Ряд предприятий могут оказаться под угрозой закрытия, как произошло в 2020 году во время локдаунов. Некоторые из них могут оказаться нежизнеспособными, как немецкие химические предприятия с бизнес-моделями, построенными на изобилии дешевого российского газа.

Кредиты, предоставляемые правительством, могут стать лишь временным спасательным кругом. Но затраты, пишет издание, будут большими, особенно в совокупности с экономической помощью после пандемии. Увеличение дефицита во время инфляции вынудит центральные банки еще больше повышать процентные ставки, что сделает обслуживание своих долгов для правительств более дорогостоящим.

Адекватным решением видится перевод большей часть энергетической системы от спотовых цен к долгосрочным контрактам, тем более что дешевая ветроэнергетика составляет растущую долю производства. Важен и поиск новых источников энергии — от газа из Катара до возобновляемых источников энергии. Неправильные решения могут привести к банкротству правительств и загнать энергетическую отрасль Европы в ловушку, резюмирует The Economist.